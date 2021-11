Il Sud Italia è quella parte del Paese dove tutti adorano andare in vacanza. Come resistere al sole, al mare, alle spiagge e a tutte le bellezze che i paesaggi meridionali ci offrono.

Si tratta di realtà magiche, in cui al clima mite si accosta il calore della gente. L’ospitalità, infatti, è ciò che contraddistingue tutto il territorio da Roma in giù.

Tuttavia, accanto ai numerosi lati positivi, il Meridione nasconde anche problemi non indifferenti. Uno tra questi è certamente il precariato che ha spinto tantissimi giovani a trasferirsi al Nord o fuori dall’Italia.

Sembra però che in tempi recenti qualcosa stia finalmente cambiando. La ripresa dei concorsi pubblici ha rimesso in moto la macchina delle assunzioni e qualcosa appare finalmente andare per il verso giusto. A questo proposito, oggi vogliamo informare i nostri Lettori di una nuova opportunità professionale nella meravigliosa Sicilia. Vediamo i dettagli.

Imperdibile concorso per laureati in Sicilia, occhio all’imminente data entro cui candidarsi

Stiamo parlando del concorso per 30 collaboratori amministrativi all’Asp di Palermo, bandito lo scorso anno ma sospeso fino a questo momento. Difatti, l’avviso di riapertura dei termini d’iscrizione è stato pubblicato da pochissimo, il 12 novembre.

Il nuovo avviso riporta una modifica delle modalità di espletamento della prova, che però non appare ancora totalmente chiara.

I requisiti restano gli stessi di cui al precedente bando, ma quanto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana precisa un punto importante. Qualora il concorso dovesse espletarsi durante il periodo d’emergenza da Covid 19, si potrebbe procedere con una sola prova scritta ed una orale.

La selezione si rivolge ai laureati in economia, scienze politiche, giurisprudenza ed equipollenti. Le materie attengono alla legislazione sanitaria, alla contabilità, al diritto amministrativo, del lavoro, costituzionale, penale e sanitario. Inoltre, è prevista l’attribuzione di un massimo di 30 punti per i titoli accademici e professionali.

Scadenza delle domande e modalità di partecipazione

La scadenza delle domande è fissata al prossimo 13 dicembre, ma nessun problema per chi l’abbia già presentata poiché si considera valida.

Per candidarsi è necessario registrarsi all’apposito sito internet ed inserire i propri dati anagrafici, accademici e professionali. Bisognerà inoltre allegare il proprio documento, che sia passaporto o carta d’identità.

Consigliamo di controllare frequentemente la sezione concorsi sul sito dell’Asp di Palermo, così da restare aggiornati in tempo (quasi) reale.

Ecco l’imperdibile concorso per laureati in Sicilia, occhio all’imminente data entro cui candidarsi e alla preparazione necessaria. Per qualche consiglio suggeriamo di dare uno sguardo ai segreti per studiare in modo produttivo e prepararsi al meglio per un concorso pubblico.