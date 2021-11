Quasi tutti amano arredare in modo impeccabile la propria casa, poco importa che sia in affitto o di proprietà.

La casa è il luogo dove negli ultimi due anni si è passata la maggior parte del tempo. Per questo motivo deve essere accogliente ma anche molto funzionale.

L’arredamento non può prescindere dalle dimensioni della casa, infatti un piccolo appartamento avrà necessità diverse rispetto a una casa molto grande.

Tra le cose che vanno tenute in conto quando si arreda, tuttavia, primaria importanza è rivestita da un’ottima gestione degli spazi.

Ci sono alcuni spazi della casa, come ad esempio il sottoscala, troppo spesso sottovalutati e considerati inutili.

Tuttavia, se arredato con maestria anche il sottoscala può trasformarsi in uno spazio utilissimo e sfruttabile in diversi modi.

Ecco una vera astuzia per rendere la casa più accogliente e grande senza spendere tanti soldi

Prima di iniziare ad acquistare il mobilio è importante cercare di capire che tipo di sottoscala è quello che ci accingiamo ad arredare.

Infatti, a seconda che sia nell’ingresso o nella zona notte il sottoscala si sistema in maniera diversa.

Inoltre andrà tenuto conto del fatto che le scale siano chiuse o aperte. Le scale chiuse non daranno problemi mentre per quelle aperte ci vorrà più attenzione.

Polvere e sporcizia potrebbero cadere su ciò che abbiamo deciso di sistemare sotto, specialmente se la scala è molto utilizzata.

Un modo perfetto per utilizzare il sottoscala è trasformarlo in una libreria. Come i veri lettori sanno non c’è mai abbastanza spazio per i libri che tendono ad accumularsi ovunque.

Sfruttare il sottoscala per creare una nuova libreria potrebbe davvero rivelarsi un’ottima idea. Tuttavia, per farlo, le scale dovranno essere chiuse per evitare di ritrovarsi con i libri pieni di polvere.

Un’altra idea potrebbe vedere il sottoscala chiuso con delle ante a specchio, specialmente in ambienti piccoli.

I sottoscala trasformati in ripostigli sono all’ordine del giorno, importante capire come sfruttarlo al meglio.

Si potranno inserire dei ripiani per formare una scarpiera utile specialmente se il sottoscala si trova nell’ingresso.

Sottoscala aperto

Se si dovesse optare per un sottoscala aperto sarà ottimo sfruttarlo come appendiabiti o come luogo per sistemare le borse.

Anche in questo caso ottimo nel caso in cui si trovi nella zona di ingresso. Si tratta di interventi che non necessiteranno di grandi somme di denaro, una vera astuzia per rendere la casa più accogliente e grande senza spendere tanti soldi.