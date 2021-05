I titolari di Legge 104/92 possono contare su alcune specifiche agevolazioni fiscali che hanno come fine quello di promuovere la piena integrazione della persona. Tutti quei sussidi informatici e apparecchi che si utilizzano a tale scopo, potrebbero beneficiare di una riduzione dei costi dell’IVA all’atto dell’acquisto. Per tale ragione è bene conoscere quando è possibile applicare la riduzione e per quali acquisti. Ecco l’imperdibile agevolazione con Legge 104 per acquistare questo apparecchio elettronico ad IVA ridotta al 4%.

Quali apparecchi elettronici si possono comprare con Legge 104?

L’art. 3 della Legge 104/92 consente in alcuni casi di beneficiare dell’IVA ridotta per l’acquisto di apparecchi elettronici e informatici. Sulla possibilità di comprare simili strumenti con Legge 104 sorgono spesso molti dubbi tra i contribuenti. La ragione risiede nel fatto che non esiste un vero e proprio elenco che includa i sussidi tecnici ed informatici escludendone altri. Pertanto, quello a cui si deve guardare è il principio che sottende tale agevolazione e le finalità che l’apparecchio ha per la persona con handicap. Poniamo ad esempio il caso dell’acquisto del televisore.

In quali casi è possibile applicare l’imperdibile agevolazione con Legge 104 per acquistare questo apparecchio elettronico ad IVA ridotta al 4%? In base a quanto prevede la normativa, al sussidio tecnico si può applicare l’IVA agevolata se quest’ultimo persegue determinati scopi. La finalità dello strumento deve essere quella di favorire l’integrazione, l’accesso alla cultura, la riabilitazione del soggetto. Inoltre, vi deve essere una stretta connessione funzionale tra la tipologia di disabilità certificata e la necessità di un apparecchio elettronico.

Quando si ha diritto all’agevolazione e quali documenti servono

La connessione funzionale tra l’handicap e l’apparecchio elettronico è un aspetto importante. Ecco perché non tutti i titolari di Legge 104 possono accedere a determinati acquisti. Nel caso del televisore, si potrebbe beneficiare della riduzione IVA laddove un simile strumento risultasse utile a: favorire l’integrazione della persona; limitare una menomazione permanente di natura motoria o sensoriale; garantire l’accesso facilitato alla cultura. Immaginiamo, ad esempio, quei casi in cui il televisore funga da facilitatore per l’ascolto o la visione.

Per fruire del beneficio fiscale è necessario che il titolare di Legge 104 sia in possesso della necessaria documentazione. Un recente decreto MEF ha facilitato questo iter specificando quali documenti sono utili. Tutti i dettagli relativi a questo aspetto sono consultabili nell’articolo “Arrivano importanti agevolazioni per i titolari di Legge 104”.