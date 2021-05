I carciofi sono degli ortaggi che ben si prestano a creative ricette in cucina. Questo è sicuramente il periodo migliore per consumarli e trovarli sul banco di mercati e fruttivendoli. Per capire come pulirli al meglio senza sporcarsi le mani e ritrovarsi con un antiestetico alone nero esistono alcune rapide soluzioni. Ecco il trucco geniale per togliere il nero dei carciofi dalle mani in modo facile e veloce senza aggredire la pelle.

Perché le mani si anneriscono quando si puliscono i carciofi?

La pulizia dei carciofi è una procedura indispensabile per raccogliere i cuore dell’ortaggio e utilizzarlo nelle varie pietanze. Purtroppo, per ricavare tale sezione, si rischia a volte di annerire la pelle delle mani in fase di lavorazione. Il fatto che i carciofi si anneriscano quando si rimuovono le foglie dure è dovuto ad una reazione chimica che si trasferisce anche sulle mani. Si tratta di un semplicissimo processo di ossidazione che la pianta ha in seguito al contatto con l’aria. Per fortuna è possibile ricorrere al trucco geniale per togliere il nero dei carciofi dalle mani in modo facile e veloce senza aggredire la pelle. Tutto quello che occorre è della farina di mais e un po’ di acqua.

Come creare uno scrub naturale che elimina le macchie dalla pelle

Per rimuovere le macchie nere dai polpastrelli con l’utilizzo della farina di granoturco è importante non lasciar trascorrere molto tempo. Il consiglio è dunque quello di intervenire sulle dita annerite non appena si ha terminato di pulire i carciofi. Porre una manciata di farina in una bacinella contenente dell’acqua calda fino a formare una specie di pasta morbida.

Tenere qualche secondo in ammollo strofinando le mani con la pasta morbida. La granulosità della farina permette di realizzare un peeling naturale che dovrebbe eliminare le macchie presenti sulla superficie della pelle. Sfregando le dita con questo scrub naturale il fastidioso nero dei carciofi dovrebbe scomparire dalle dita. In questo modo si potranno utilizzare i carciofi in cucina senza portare i fastidiosi segni dell’ossidazione sulla pelle. Ecco il trucco geniale per togliere il nero dei carciofi dalle mani in modo facile e veloce senza aggredire la pelle.

