A Roma bisogna fare come i romani. In questa semplice frase si nasconde un pensiero molto complesso e difficile da applicare. In particolare, vuol dire che quando si va in un posto diverso bisogna adattarsi ai costumi locali. Tuttavia, Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo allargare questo discorso. Infatti, anche senza viaggiare dovremmo prendere spunto da altri se riescono a risolvere dei problemi meglio di noi.

E noi italiani amiamo lamentarci di tante cose, ma di una siamo proprio i campioni del Mondo. Infatti, quando arriva l’estate arriva anche il caldo e arrivano le nostre lamentele. Come fare per sentire meno caldo? Alcuni opterebbero per mettere un condizionatore in casa, altri seguirebbero questo consiglio. Oggi vediamo il problema e la soluzione da un altro punto di vista. Infatti, impariamo dai Tuareg e vestiamoci freschissimi anche d’estate con questo trucco.

Impariamo dai Tuareg e vestiamoci freschissimi anche d’estate con questo trucco

I Tuareg

Per chi non li conoscesse, i Tuareg sono un popolo che vive nel deserto del Sahara. Perfetto, dunque, per poterci dare dei consigli su come sopportare il calore!

La loro cultura è millenaria e si trasmette da generazione a generazione, sotto il cielo stellato del deserto. Sono un popolo imparentato con i Berberi, antica popolazione dell’Africa del Nord.

Il popolo blu

Inoltre, i Tuareg sono conosciuti in tutto il Mondo come il popolo blu. Il Lettore attento avrà già capito dove si vuole andare a parare: il blu è il colore dei loro vestiti.

L’immagine del tuareg sul cammello che viaggia nel deserto del Sahara è chiara a tutti: i loro lunghi vestiti anche. Infatti, il blu ma anche il bianco sono dei colori che riescono a non assorbire completamente il calore. In questo modo ci tengono freschi all’interno. D’ora in poi, dunque, cerchiamo sempre di vestirci con del blu o del bianco. Noteremo subito la differenza!