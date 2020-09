Forse non tutti lo sanno, ma il volto ci avvisa quando la nostra salute è a rischio. Il nostro volto, infatti, ci invia dei campanelli d’allarme che non dovremmo mai ignorare. A seconda della zona in cui questi segni compaiono, possiamo tentare di capire che problema sta affrontando il nostro organismo. Insomma, il volto ci avvisa quando la nostra salute è a rischio. Vediamo quindi nel dettaglio come riconoscere i suoi segnali. Ecco come il nostro corpo tenta di comunicare con noi.

Le rughe sono solo i segni del tempo?

Le rughe sono un argomento molto delicato. Soprattutto per le donne. Si tratta dei segni del tempo che cospargono il nostro viso raggiunta ormai una certa età. Ma indicano solo una fase di invecchiamento? E se invece cercassero di dirci anche altro? In alcuni casi, infatti, questi segni hanno poco a che vedere con l’età. Diventano, invece, un vero e proprio grido di aiuto da parte dell’organismo. Il Dr. Liji Thomas spiega che le rughe intorno alla bocca indicano una forte carenza di vitamina B. Vi è dunque la necessità di rivedere la propria alimentazione.

Il colore della pelle potrebbe suggerirci qualcosa di importante

Anche la nostra pelle, può dirci qualcosa di importante sulla nostra salute. L’omeopata Emilio Minelli spiega perché il nostro viso assume determinati colori. Per esempio, se ci accorgiamo di essere pallidi, probabilmente abbiamo una forte carenza di ferro e una scarsa dose di energia. Alcuni rimedi sono il riposo e un’alimentazione più varia. L’avena è sicuramente il cibo che potrà aiutare di più in questo caso.

Se la nostra pelle presenta un colore giallastro, invece, il problema potrebbe essere legato al fegato. Potremmo quindi avere delle difficoltà a eliminare la bile. Il consiglio è quello di rivolgersi a un medico che possa aiutare a capire come sconfiggere il problema.

L’acne non colpisce solo i più giovani

La dottoressa Pisacane, del Centro Medico Santagostino, infine, spiega come l’acne non si presenti solo in fase adolescenziale. Infatti, questo sfogo può essere dovuto allo stress, al nervosismo e all’ansia. Altre cause possono essere ricercate nel consumo eccessivo di carboidrati raffinati, zuccheri e fumo.

Perciò, ora sappiamo che il volto ci avvisa quando la nostra salute è a rischio. Non bisogna mai ignorare i segnali che il nostro corpo ci manda. È per il nostro bene!