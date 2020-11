Internet sta diventando una risorsa sempre più importante che viene utilizzata svariate volte nel corso della giornata. Questo, però, a volte, può pesare particolarmente sulle nostre tasche. Per questo molti pensano di ovviare il problema installando una rete wireless. Ma esistono altri modi più economici per risparmiare in questo ambito.

Per questo, oggi sveliamo il trucco semplice e geniale per tagliare i costi correlati al wi-fi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le schede telefoniche

Qual è il trucco semplice e geniale per tagliare i costi correlati al wi-fi? È molto semplice. Basta fare una piccola ricerca e armarsi di pazienza per trovare l’offerta dell’utenza telefonica più vantaggiosa a livello di gigabyte offerti.

Perché installare una rete wi-fi e spendere soldi inutili per l’installazione e per l’impianto quando invece è possibile avere internet integrato sul telefonino? Esistono, infatti, molte offerte di diverse compagnie telefoniche. Che si rivelano vantaggiosissime. Per pochi euro al mese, infatti, si possono ottenere fino a 100 gigabyte. Questi possono essere comodamente trasferiti su computer o tablet. E ciò grazie all’uso dell’hotspot. In caso i giga non bastassero si può sempre comprare un’altra scheda e ricaricarla all’occorrenza.

Il download dei film

Il consumo più ingente è spesso rappresentato dalla visione di contenuti multimediali come film oppure video su YouTube. Nel primo caso, il nostro consiglio è quello di usare la connessione presente nei locali o in istituti pubblici per scaricare legalmente i lungometraggi. Ad esempio, Netflix ha questa funzione integrata nella versione tablet e mobile.

