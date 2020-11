Capita a tutti quanti di rimanere a corto di internet o di ritrovarsi a doversi connettere con il computer e non trovare un wi-fi. In questi casi esiste una funzione che permette di condividere l’internet di un cellulare con altre persone. Iniziamo subito a capire come condividere internet con il telefono con questo semplice trucco.

Che cos’è l’hotspot e a che cosa serve

Ogni smartphone ha una funzione, che quasi nessuno conosce, chiamata hotspot. Questa funzione permette di condividere il proprio internet sui dispositivi di altre persone.

Così facendo si può lavorare al computer o vedere un film anche sul computer benché non si abbia accesso ad un wi-fi. Oppure si ha può utilizzare il cellulare come un piccolo modem, in particolare quando si hanno a disposizione molti gigabyte di dati. Ma come attivare questa funzione?

Come condividere internet con il telefono con questo semplice trucco

Capiamo passo per passo come condividere internet con il telefono con questo semplice trucco. Iniziamo con i possessori di un iPhone. Il primo passo necessario, in questo caso, è quello di entrare nelle impostazioni e cliccare su “Cellulare”. Quindi cliccare, poi, su “Hotspot personale”. A questo punto occorre fare clic su “Consenti ad altri di accedere” e l’hotspot sarà attivo.

Se non si vuole che chiunque possa usufruire della connessone internet del cellulare converrà impostare una password. Per farlo basterà cliccare, nella stessa pagina, su “Password wi-fi” e impostarne una. In tal modo chiunque voglia collegarsi all’internet del telefono dovrà necessariamente inserire la password in questione.

Nel caso si avesse un cellulare che utilizzi il sistema Android, come ad esempio un Samsung, si dovrà, innanzitutto, entrare in “Impostazioni”. Quindi selezionare Connessioni” e cliccare in fondo sulla voce “Router wi-fi e tethering”. A questo punto fare, quindi, clic su “Router wi-fi” e in seguito su “Ok” e, infine, ancora su “Ok”.

Per tutti coloro che, invece, volessero accedere ad internet basterà accendere il wi-fi e selezionare il nome prescelto per l’hotspot.