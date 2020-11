Il modo migliore per mangiare i prodotti della terra è a crudo. La frutta, la verdura e gli ortaggi, ben lavati, puliti ed eventualmente sbucciati, se sono mangiati senza cottura permettono infatti di assumere tutti i nutrienti preziosi dalle vitamine ai sali minerali.

Ma è chiaro che, specie nelle stagioni fredde, gli ortaggi e le verdure calde servite in tavola scaldano e nutrono. Fermo restando che per la cottura bisogna seguire opportuni accorgimenti. Per esempio, ecco come cucinare broccoli e cavolfiori con astuzia per non perdere sapore e proprietà nutrizionali, dalla cottura al vapore a quella in padella quando non si opta per il consumo a crudo.

Come cucinare broccoli e cavolfiori con astuzia per non perdere sapore e proprietà

Come cucinare broccoli e cavolfiori in padella: lavare e pulire bene i broccoli o i cavolfiori separando le cimette e poi tagliando tutto a pezzettini piccoli. In questo modo si ridurranno i tempi di cottura. In una padella capiente mettere i broccoli o i cavolfiori in olio già caldo con uno spicchio d’aglio. Poi farli saltare a fiamma media per non più di 10 minuti mescolando in continuazione e poi aggiustando con il peperoncino. In questo modo le verdure cotte manterranno sapore e proprietà nutrizionali, e saranno pure un po’ croccanti e comunque facilmente digeribili.

Come cucinare broccoli e cavolfiori al vapore: cotti, conditi con l’olio extravergine di oliva ed il sale quanto basta. Non serve altro per i broccoli e per i cavolfiori al vapore facendo comunque attenzione ai tempi di cottura.

Per i broccoli basteranno infatti non più di 6 minuti, mentre per i cavolfiori la cottura richiede un paio di minuti in più senza perdere tutti i nutrienti preziosi per l’organismo. Da questo punto di vista, dopo il consumo a crudo, la cottura al vapore è la migliore. E poi a seguire quella in padella, mentre sono da evitare le fritture e le lunghe cotture al forno.