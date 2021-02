Le stories di Instagram sono uno strumento utilissimo. Ci permettono di condividere la nostra vita di tutti i giorni. Creare un post è infatti molto più impegnativo. Con le storie possiamo aggiornare i nostri follower su quello che ci succede velocemente. Sappiamo però che le storie hanno una data di scadenza. Che fare quando queste svaniscono? Ecco il trucco per riguardare le vecchie storie su Instagram dal proprio profilo.

Le storie hanno vita breve

Le stories di Instagram durano poco. Sono infatti ideate per durare solo un giorno. L’idea alla base è infatti quella di creare aggiornamenti e comunicazioni temporanee. In questo modo possiamo condividere fino a cento storie al giorno senza “intasare” il feed di chi ci segue. Parte dell’attrazione delle storie sta proprio nel fatto che hanno vita breve. Ci sono volte in cui però pubblichiamo una storia e poi vogliamo riguardarla. Che fare se ciò accade dopo le 24 ore in cui la storia è pubblica? Molti non lo sanno ma possiamo trovare tutto l’archivio delle storie che abbiamo pubblicato sul social. Ciò però vale solo per le storie pubblicate dal nostro profilo. È infatti impossibile recuperare le storie pubblicate da altri quando queste sono scadute.

Come riguardarle

Il trucco per riguardare le vecchie storie su Instagram dal proprio profilo è semplicissimo. Instagram ha infatti predetto che molti di noi avrebbero voluto riguardare le storie pubblicate in passato. Ci capita infatti di voler controllare cosa abbiamo condiviso o di voler mostrare a un amico una vecchi storia. Come fare in questo caso? Niente di più facile. Prima di tutto bisogna aprire il proprio profilo cliccando sull’avatar in basso a destra nella homepage. Dopodiché bisogna aprire il menù in alto a destra. Questo è segnalato da tre righe orizzontali. A questo punto non resta che andare su “archivio”. In questa sezione possiamo trovare tutte le vecchie storie in ordine cronologico, suddivise per data di pubblicazione e luogo.