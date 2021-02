Nell’ambito della casa va sempre più di moda trovare nuove e diverse applicazioni ai vari oggetti comuni. Avanza anche la tendenza del fai da te per prodotti e oggetti che si usano quotidianamente. A volte poi queste due attività si incontrano generando idee dalla applicazioni più disparate. A proposito di questo scopriremo come mettere del sapone per i piatti in freezer può essere davvero geniale e utile.

Cosa dobbiamo fare

Ci serve un sacchetto per congelare i cibi, uno di quelli con chiusura ermetica. La scelta delle dimensioni del sacchetto dipende solo da noi e in base a queste provvederemo alle dosi del contenuto. Tendenzialmente però si consiglia di prenderne uno di grandezza media e su questo ci baseremo. Dobbiamo riempirlo solo per due terzi e lasciare quindi dello spazio libero. Prendiamo quindi circa una tazza di detersivo per i piatti e una tazzina di alcol. Versiamo tutto nella busta e mettiamolo in freezer. Aspettiamo almeno circa 24 ore e avremo creato qualcosa di davvero inaspettato.

Il risultato

Il risultato ci sarà molto utile in particolari situazioni. Può succedere infatti fuori o dentro casa di incorrere in traumi di vario tipo. Si può sbattere la testa o un fianco su degli spigoli dentro casa. Ci si può prendere una storta camminando. Si può fare un qualche sforzo o movimento sbagliato e causare una contrattura muscolare. In questi casi la prima cosa che ci servirebbe è del ghiaccio da mettere sulla zona lesa. Ecco allora che ci viene in aiuto la busta con il sapone che abbiamo messo in freezer. Grazie alle proprietà delle sostanze mescolate del sapone e dell’alcol, questa non ghiaccerà mai del tutto. Fredda e curativa come il ghiaccio, ma morbida e adattabile ad ogni parte del corpo.

In più tende a scaldarsi più lentamente e quando avremo finito di utilizzarla potremo riporla in freezer. In questo modo sarà sempre pronta per ogni spiacevole occasione. Ecco perché mettere del sapone per i piatti in freezer può essere davvero geniale e utile.