Noi italiani siamo un popolo straordinario. Certo, spesso ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, ma ancora più spesso abbiamo ragione.

La nostra dieta mediterranea è patrimonio dell’UNESCO, abbiamo tassi di obesità relativamente bassi e siamo relativamente sani. Tuttavia, non è tutto oro ciò che brilla.

Un grave errore

Come si sarà capito, Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare oggi di alimentazione e di un grave errore che è molto, troppo comune, nelle famiglie italiane. Cerchiamo di capirlo e di evitarlo. Attenzione, ecco il grave errore che fa il 90% degli italiani.

Colazione troppo dolce

Non stiamo parlando qui di sentimentalismi e nemmeno di abbracci. Per dolce intendiamo alimenti dolci: il classico abbinamento cappuccino-cornetto. Alzi la mano chi, quest’ultima settimana, non ha mangiato per colazione almeno due o tre volte il cappuccino con il cornetto. O brioche che a dir si voglia, il concetto non cambia.

Lo sappiamo bene, la colazione è il pasto più importante della giornata. C’è chi la salta proprio, gravissimo errore, e chi, invece, la prende sotto gamba. Ecco, l’errore è proprio quello di mangiare solo prodotti dolci la mattina, e forse velocemente.

Se non abbiamo fame di prima mattina, immaginiamoci il seguente scenario. Hotel, vacanza e colazione compresa. Magicamente, noi italiani in albergo facciamo certe abbuffate mattutine che manco non avessimo mangiato da mesi.

Ecco, con un piccolo sforzo possiamo riprodurre questa cosa a casa. Magari cucinandoci un ottimo uovo alla coque, veloce e gustoso. Insomma, dobbiamo inserire degli ingredienti e delle pietanze salate la mattina. Dobbiamo, in altre parole, pensare alla colazione come a un momento che dobbiamo dedicare a noi stessi.

Un momento che va preparato con cura, svegliandoci prima. O, meglio ancora, preparandolo la sera del giorno prima. Quindi, attenzione, ecco il grave errore che fa il 90% degli italiani.