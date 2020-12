Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per noi italiani la pasta racchiude in sé stessa la sua negazione. Infatti, possiamo passare delle ore, o a volte dei giorni, per preparare un piatto di pasta fatta in casa che segue la tradizione.

In alternativa, l’esatto contrario: cerchiamo il formato di pasta più veloce da cuocere. Curioso davvero, abbiamo un’idea di pasta che non è unica ma duale, che viviamo senza nemmeno metterla in questione. Tuttavia, il rituale della pasta comporta una procedura che diamo per assodata: iniziamo mettendo l’acqua sul fuoco (focus su come farla bollire velocemente qui). Una volta raggiunta l’ebollizione, versiamo una manciata di sale e poi la nostra pasta.

Tuttavia, non siamo mai sicuri della quantità di pasta da inserire. Fregandocene un pò della linea, abbondiamo sempre con la pasta, sapendo che, comunque, quella non consumata subito, possiamo usarla in molte altre preparazioni. Abbondiamo, soprattutto, perché raramente abbiamo una bilancia, o un bilancino, a portata di mano.

Se, comunque, volessimo essere precisi, come possiamo pesare la pasta senza una bilancia? Ecco il trucco per pesare la pasta senza bilancia.

Attrezzature presenti in ogni cucina: il nostro più utile alleato

Coltelli, forchette, cucchiai, mestoli, pentole, padelle e chi più ne ha più ne metta. Oggi, tuttavia, vogliamo parlare di un altro utensile che tutti abbiamo, che è presente in tutte le cucine. I comunissimi bicchieri, quelli per l’acqua.

In media, anche se creati con forme diverse, presentano tutti la stessa capienza. Per la pasta corta, per intenderci farfalle, fusilli, penne rigate e simili, parliamo di 40 grammi. Se, quindi, vogliamo consumare una porzione di 80 grammi di pasta, dovremo versare due “bicchieri di pasta”. Certo, 80 grammi sono miseri, quasi ci rendono tristi nel vederli. Ma è proprio la quantità indicata dai nutrizionisti per una persona.

Ora che sappiamo come fare, possiamo finalmente dirlo al nostro amico o al nostro famigliare che abbonda sempre facendo cuocere i classici 300 grammi di pasta per due persone! Ecco il trucco per pesare la pasta senza bilancia.