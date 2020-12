Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa settimana inizia ufficialmente il periodo natalizio. Le restrizioni, la lontananza e le scelte difficili cui si è portati quest’anno rendono questa festività diversa rispetto al passato.

Proprio per questa ragione, si ha bisogno di iniziative che rendano l’atmosfera più allegra. Soprattutto se in casa ci sono bambini, occuparsi delle decorazioni, dell’albero, del presepe, diventa un modo divertente per trascorrere insieme il tempo.

Occorrerà molta fantasia, qualche ora libera e della musica natalizia. Come rendere l’atmosfera del Natale magica con queste 5 idee per decorare la casa.

La scelta dei colori

Se si vogliono usare decorazioni nuove rispetto all’anno passato, bisognerà pensare a quali comprare. Il colore, per esempio, è importante se si vuole adattarlo all’arredamento della casa. Poi i colori hanno anche una simbologia che può essere sfruttata.

Il rosso è il colore tradizionale del Natale e si sposa con l’oro, il bianco e l’argento.

Il bianco è spesso usato per gli addobbi dell’albero perché ricorda la neve e la purezza. Inoltre, il bianco è molto raffinato e si adatta a ogni altro colore.

Il verde ricorda la natura, gli alberi, il muschio. Si abbina al legno, al sughero, ma anche al rosso e al bianco.

In fine, argento e oro sono colori intensi e si sposano col blu, col celeste, col bianco, ma anche col rosso.

Rendere l’atmosfera del Natale magica con queste 5 idee per decorare la casa

Si comincia con la porta d’ingresso dove può essere allestita una ghirlanda augurale. Con pochi elementi, nessuna spesa, si ottiene un magnifico risultato. Si possono usare elementi naturali come aghi di pino, bacche, rami intrecciati, foglie, pungitopo, unite con spago, cartone, lana etc.. La ghirlanda può essere decorata anche con piccole luci, fiocchi o delle sagome di babbo natale che scendono.

Per le finestre di casa (magari che danno sull’esterno) sono una delle sezioni più scenografiche della casa. Si possono decorare con palline di natale e stelle da appendere, dipingere i vetri con gli stencil, ancora creare delle sagome di alberi e fiocchi di neve. La finta neve spray darà un tocco finale d’effetto.

Per la sala da pranzo o il soggiorno si possono seguire le stesse indicazioni. Ghirlande, luci, piccoli alberelli decorati, e per finire un albero di Natale originale.

Se invece si possiede una scala, decorarla in modo bilanciato e non eccessivo renderà la casa elegantissima. L’atmosfera di una scala addobbata con festoni di luci, con dei rametti di pino o dei fiocchi è impagabile. Basterà estendere in modo uniforme le decorazioni per tutta la sua lunghezza. Perché non appendere anche piccoli pupazzi di neve o un babbo natale a pancia in giù che scende dal corrimano.

Per tutta la casa, magari su mobili e cassettoni, le candele sono un elemento decorativo di grande atmosfera. Il giorno di Natale basterà accenderle perché si crei un effetto magico. Le candele possono essere sostituite anche da lanterne.

