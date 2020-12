Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa è la novità introdotta nella legge di Bilancio del 2019, nominata Flax Tax 7%. Si applica l’imposta sostitutiva al 7 per cento sulla pensione in questo caso, ma in quale circostanza e cosa s’intende di preciso? Analizziamolo nello specifico.

Cos’è la Flax Tax 7%

La Flax Tax è un regime fiscale che permette ai pensionati, di qualunque categoria, con pensione percepita da uno Stato estero, di poter applicare un’imposta sostitutiva al 7% anziché l’aliquota IRPEF ordinaria.

Questa possibilità è rivolta solo ed esclusivamente ai pensionati che si trasferiscono in un comune del mezzogiorno italiano con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. Per il numero di abitanti fa fede il dato ISTAT dell’anno precedente all’applicazione dell’imposta agevolata.

Si applica l’imposta sostitutiva al 7 per cento sulla pensione in questo caso. Quali sono le condizioni per applicare la Flax Tax 7%?

Si applica l’imposta sostitutiva del 7% solo se si rispettano alcune condizioni decise dal legislatore, che si possono racchiudere nei seguenti punti:

essere titolare di pensione estera; trasferire la propria residenza in uno dei comuni del mezzogiorno; avere avuto la residenza fiscale all’estero nei cinque anni d’imposta precedenti; arrivo da Paesi con quali ci sono accordi di cooperazione amministrativa.

Un ultimo esempio applicativo è la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello n.559 del 24 novembre 2020. Un pensionato risiedente in Lussemburgo chiede tra l’altro di usufruire dell’imposta agevolata al 7%.

Come richiederla?

Per aderire a questa imposizione fiscale basta indicare la volontà nella propria dichiarazione dei redditi. Bisogna indicare nello specifico la giurisdizione in cui il pensionato in oggetto ha avuto l’ultima residenza fiscale.

Se uno qualsiasi dei requisiti richiesti non è soddisfatto, ovvero parziale, la possibilità di aderire all’imposta sostitutiva decade automaticamente. Una volta decaduta non è possibile riprovare a richiederla.

L’imposta agevolata resta applicabile per i nove periodi d’imposta successivi alla richiesta.