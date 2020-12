Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti amiamo vedere i nostri giardini popolati da uccelli selvatici, e un buon modo per attirarli verso la nostra casa è quello di lasciare loro qualcosa da mangiare. Specialmente durante la stagione fredda, una mangiatoia piena di semi e granaglie sarà un grandissimo aiuto per gli uccelli selvatici, che d’inverno faticano a trovare abbastanza cibo.

Sfortunatamente, gli uccelli selvatici non sono i soli ad approfittare della nostra generosità.

Anche topi e ratti, onnipresenti nei dintorni delle abitazioni umane, possono approfittare del banchetto. Ma niente paura, esiste una soluzione.

Ecco il trucco per dar da mangiare agli uccelli in giardino senza attirare i topi.

I topi riescono a intrufolarsi quasi ovunque

Topi e ratti sono maestri nell’arte dell’intrufolarsi anche negli spazi più angusti, e dell’arrampicata. Per questo, semplicemente lasciare una mangiatoia per gli uccelli in un posto alto non impedirà a ratti e topi di raggiungerla. Anche appendere una mangiatoia da un ramo non sarà sufficiente, perché i ratti riescono ad attraversare e tenersi in equilibrio anche sui cordini più stretti. Come fare dunque? Ecco il trucco per dar da mangiare agli uccelli in giardino senza attirare i topi.

Basta un palo e una mangiatoia

Per realizzare una mangiatoia a prova di roditori servono soltanto due oggetti: un palo liscio, e un contenitore largo e piatto, come ad esempio un sottovaso.

Piantiamo il nostro palo in giardino in un punto lontano da alberi, pareti o altri oggetti su cui i topi potrebbero arrampicarsi e poi saltare. In cima al palo, attacchiamo la nostra mangiatoia. Se usiamo un sottovaso di plastica, basterà un chiodo e un martello per inchiodare la mangiatoia sulla cima del palo.

Ora la parte più importante: cospargiamo di olio tutta la lunghezza del palo. Proprio così: mettendo dell’olio sul palo, i topi non riusciranno ad arrampicarsi, perché scivoleranno verso il basso. In questo modo, il cibo che metteremo nel sottovaso sarà al sicuro da roditori, e solo gli uccelli potranno arrivarci in volo.

Ecco anche altri consigli per aiutare gli uccelli selvatici a superare l’inverno.