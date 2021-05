I vestiti acquistati non devono essere indossati subito e nemmeno riposti in armadio. Questo perché possono presentare alcune insidie per la nostra salute. Per questo è sorprendente il metodo che tutti usano per lavare i capi nuovi senza rovinarli ed evitare il rischio di infezioni e dermatiti inaspettate. Tra le tante cose a cui fare attenzione, bisogna considerare anche la pandemia Covid 19, che richiede la sterilizzazione di tutto.

Infatti, adesso fare shopping impone regole precise da osservare. Ad esempio: misura della temperatura tramite dispositivi nei negozi, utilizzo rigoroso della mascherina e di igienizzanti. Ma bisogna fare attenzione anche ai capi che si acquistano anche se acquistati online. Vediamo perché è importante lavare i vestiti nuovi prima di indossarli e il rimedio per non rovinarli.

È sorprendente il metodo che tutti usano per lavare i capi nuovi senza rovinarli ed evitare il rischio di infezioni e dermatiti inaspettate

I rischi che si corrono a indossare un capo nuovo sono legati a infezioni e dermatiti. In effetti, i vestiti nuovi sul tessuto possono conservare qualche residuo di formaldeide. Magari dovuto alla lavorazione e all’eccesso di coloranti. Queste sostanze a contatto con la pelle possono provocare delle dermatiti allergiche.

Un altro aspetto sottovalutato è la prova vestiti nei camerini del negozio. Basti pensare: quante persone hanno provato lo stesso abito scelto da noi?

Con la pandemia Covid 19 i negozianti devono sanificare gli abiti con le lampade germicide per prevenire il rischio di contagio.

A prescindere dal coronavirus, anche il contatto della cute con i vestiti rappresenta un pericolo per la salute. Mettendo insieme tutti questi fattori si capisce che è importante lavare i capi prima di indossarli per proteggere la nostra salute.

Il rimedio per lavare i capi nuovi senza rovinarli?

Esiste un metodo semplice e naturale che non rovina i capi nuovi. Bisogna riempire una bacinella di acqua fredda, aggiungere un bicchiere di aceto bianco e un pugno di sale grosso. Agitare bene e aggiungere il capo nuovo per circa una ventina di minuti. Poi, inserire i capi nel cestello della lavatrice ed eseguire un lavaggio delicato a 30-40°C.

I capi nuovi devono essere lavati da soli non bisogna lavarli con altri indumenti. Inoltre, è buona norma controllare sempre l’etichetta e verificare se il vestito nuovo può essere sottoposto alla centrifuga. In caso contrario escludere la centrifuga dal lavaggio.