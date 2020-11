Gli gnocchi sono tra i piatti più amati della nostra tradizione italiana. Si tratta di un formato molto versatile, che può essere condito in mille modi diversi e risulta sempre saporito e gustoso. Si pensi ad esempio agli gnocchi ai quattro formaggi, gnocchi alle erbe, o i semplici gnocchi con salsa di pomodoro.

Gli gnocchi sono semplicissimi da fare anche in casa, e tra i preferiti degli italiani, ci sono sicuramente gli gnocchi di patate. Purtroppo però, non sempre gli gnocchi vengono benissimo: a volte possono risultare troppo ‘umidi’, e non tengono bene la cottura.

Ma niente paura, esiste un trucco per renderli sempre morbidi ma compatti, in modo che non si disfino anche se li lasciamo cuocere un po’ troppo.

Ecco l’ingrediente segreto per gnocchi di patate morbidi e compatti che non si disfano in cottura.

Gli gnocchi non devono essere umidi

Il primo passo per rendere gli gnocchi più compatti sta nelle patate che scegliamo: è meglio scegliere patate poco umide e ricche di amido. In questo caso le patate più vecchie sono le migliori. Poi è importante la cottura delle patate: non vogliamo che le patate assorbano troppa acqua durante la cottura. Per questo, il trucco migliore è fare una precottura al microonde. Basta mettere le patate in un contenitore capiente con un filo d’acqua sul fondo, e cuocerlo nel forno a microonde per diversi minuti. Controlliamo spesso la cottura infilzando le patate con una forchetta fino a quando non saranno morbide al punto giusto.

Ma oltre alla scelta delle patate giuste, c’è un altro trucco che possiamo utilizzare per degli gnocchi di patate perfetti.

Aggiungere un po’ di farina di ceci

L’ingrediente segreto è semplicissimo: si tratta della farina di ceci.

Basta sostituire un quarto della farina che utilizziamo per fare gli gnocchi con farina di ceci. La farina di ceci ci permetterà di creare gnocchi più compatti, ma sempre morbidi, e non andrà a influenzare il sapore finale dei nostri gnocchi. Se per fare gli gnocchi servono ad esempio 200 gr di farina, utilizziamo 150gr di farina normale, e 50gr di farina di ceci.

Gli gnocchi verranno deliziosi, morbidi, compatti e saporiti.

Buon appetito!