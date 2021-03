Per quello che riguarda le pulizie di casa non si smette mai di imparare qualcosa di nuovo. Si fanno sempre più avanti le alternative naturali ai consueti detergenti. Si scoprono anche dei luoghi o degli oggetti che ignoriamo dove si annida lo sporco. Da questo nasce l’esigenza di informarsi e anche a volte reinventarsi per affrontare le consuete pulizie della casa. Esistono poi dei metodi alternativi che riescono a facilitare decisamente le nostre faccende. Parliamo proprio di questo con il trucco impensabile con i post-it per pulire questo oggetto che rimarrebbe sempre sporco.

Cosa si sporca di più oggi

In questo periodo di pandemia e restrizioni le nostre abitudini quotidiane sono decisamente cambiate. Questo ha influito anche sull’utilizzo di determinati luoghi e oggetti all’interno delle nostre abitazioni. L’introduzione dello smart working e della DAD ha sicuramente inciso profondamente su questo punto di vista. Ci troviamo infatti a stare ore davanti a pc e tablet per lavoro, conferenze e lezioni. Proprio per questo aumentato utilizzo questi oggetti sono diventati i più sporchi della nostra casa. In particolare oggi vogliamo concentrarci sulla tastiera dei computer la cui manutenzione è un problema. Vediamo allora il trucco impensabile con i post-it per pulire questo oggetto che rimarrebbe sempre sporco.

L’idea geniale

Magari abbiamo già provato a pulire la tastiera. Sappiamo però che ribaltarla e scuoterla riesce a eliminare solo il grosso dello sporco. Polvere e piccoli detriti sono difficili da rimuovere perché si insinuano tra i tasti. La soluzione impensabile sta in un prodotto che normalmente non ha nulla a che fare con la pulizia ovvero il post-it. Grazie al fatto di essere sottilissimo infatti riesce a passare tra le piccole fessure della tastiera. Infilando il lato dove è presente l’adesivo questo può catturare la polvere e i piccoli detriti che si annidano tra i tasti. In questo modo saremo sicuri di aver pulito affondo la nostra tastiera. Forse non ne basterà solo uno ma che importa tanto si vendono in blocchi. Ecco che con questo trucco la tastiera del computer sarà sempre impeccabile.