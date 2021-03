Negli ultimi tempi il riciclo è entrato a far parte sempre di più delle nostre abitudini. Il mondo muove verso una direzione green e la consapevolezza che dobbiamo partecipare attivamente al cambiamento, per migliorare le condizioni causate dall’inquinamento, è molto più presente oggi, rispetto a ieri.

Questo nuovo atteggiamento ci ha indotto a riflettere un po’ di più, quando dobbiamo buttare via oggetti “inutili”. Riflettiamo su come poterli convertire, mentre in passato li avremmo buttato via senza rifletterci affatto. Questo articolo vuole essere uno spunto per queste occasioni. Un consiglio su come realizzare dei vasi per piantine, con materiale da recupero, che altrimenti butteremmo via.

Il primo spunto riguarda i barattoli di alluminio

I barattoli di alluminio sono tra i prodotti che maggiormente utilizziamo. Basti pensare ai legumi in scatola, al pomodoro pelato o al cibo per i nostri animali domestici. Solitamente li apriamo, li svuotiamo del contenuto, e via nella pattumiera.

Oggi consigliamo di usarli come porta piantine. Li si immagini con delle piccole piantine al loro interno, magari grasse come dei piccoli cactus, ad esempio. Per renderli ancora più speciali e particolari, basterà praticare due fori paralleli, al bordo superiore del barattolo. Ripetete l’operazione su almeno tre barattoli, e legarli, unendoli verticalmente con dello spago, sia su un lato che sull’altro.

In questo modo si sarà realizzato un bellissimo porta piantine, da appendere fuori o dentro casa, che si estende verticalmente.

Poiché si estende in lunghezza, sarà l’ideale anche per gli ambienti più piccoli, come un mini terrazzo o balcone.

I vasetti dello yogurt

I vasetti dello yogurt, soprattutto di quello alla greca, che solitamente è un po’ più grande, sono assolutamente perfetti come vasetti per le piantine. Sarà possibile praticare dei fori sulla base per usarli all’interno di vasi decorativi in ceramica, risparmiando denaro sui vasi che fanno drenare l’acqua, ed evitando di mettere in circolo plastica.

Oppure dipingerli e farne dei vasi veri e propri. Con delle piantine grasse saranno deliziosi.

Le cassettine di legno per delle composizioni

Le cassettine di legno si trovano un po’ dappertutto. Perché non farne la base per una bellissima composizione?

Basterà praticare qualche foro sul fondo, per permettere al terriccio di traspirare. Cospargere il fondo prima di ghiaia, per evitare i ristagni d’acqua, e poi di terriccio. E infine realizzare la nostra composizione.

Scegliere delle piantine grasse, anche in questo caso sarà la scelta migliore. Sono resistenti e si adattano più facilmente alle differenti condizioni climatiche. Ovviamente, anche la cassettina potrà essere dipinta del colore che più ci piace.

Con questi spunti su come realizzare dei vasi per piantine, con materiale di recupero, ci si potrà sbizzarrire a decorare gli ambienti con delle belle piantine. Facendo al contempo un favore al pianeta.