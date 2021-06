Nelle ultime settimane il Paese è ripartito, così come l’Europa e una buona parte del mondo. Tra la campagna vaccinale che procede spedita e la curva dei contagi che scende rapidamente, gli stati si preparano a riaccogliere i turisti. Per questo motivo, seguendo diverse strade, si cominciano a pubblicare offerte e strategie per incentivare il turismo, sia di prossimità, che internazionale.

Strategie vincenti

E ovviamente anche in Italia, le regioni non hanno aspettato con le mani in mano. Ed effettivamente, soprattutto nell’ultimo periodo, molte città hanno pensato a delle iniziative per invogliare i turisti a visitare un determinato luogo, o una regione in particolare. Oggi vogliamo presentare la strategia di una delle città più belle e caratteristiche del nostro Paese, vediamo di quale si tratta. Infatti è un pazzo chi perde l’opportunità unica di visitare questa città elegante e intrigante che sta offrendo a tutti una notte in omaggio.

I weekend estivi

Stiamo parando della meravigliosa Bologna. Il capoluogo emiliano infatti ha messo in campo un progetto di ripartenza per il turismo molto interessante, che si chiama Bologna welcomes you. L’offerta prevede l’aggiunta di una notte, offerta dalla regione, se si prenota in un albergo durante uno dei weekend di giugno e luglio 2021. Ma non è finita qui, oltre alla notte omaggio infatti si potrà anche accedere alla Torre degli Asinelli e ai musei civici.

Per usufruire di questa offerta bisognerà seguire le indicazioni del sito indicato dalla regione, chiamato come il progetto, quindi Bologna welcomes you. Qui si potranno vedere e scegliere le strutture che partecipano e, prenotando una notte, la seconda verrà aggiunta automaticamente. Sembra dunque un ottimo motivo per includere questa affascinante città nella lista dei posti da vedere durante l’estate 2021. Ed ecco dunque perché è un pazzo chi perde l’opportunità unica di visitare questa città elegante e intrigante che sta offrendo a tutti una notte in omaggio.