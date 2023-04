Belle e chic a 60 anni con questa giacca meravigliosa che ringiovanisce, indossata anche da Carolina di Monaco

Con il passare degli anni temiamo di non essere più belle ed eleganti. Il tempo lascia i suoi segni e ci rende un po’ più insicure nella scelta dell’abbigliamento. Saremo sempre eleganti anche se il fisico mostra qualche cedimento e il viso presenta le sue rughe? Forse Carolina di Monaco può insegnarci qualcosa a proposito di accettazione degli anni che passano.

La principessa di Monaco è invecchiata come tutte le altre donne, ma continua ad essere ancora molto bella. Senza chirurgia estetica e senza tingersi neppure i capelli. Ha scelto di accettare i segni del tempo e di non nasconderli, ma di farne degli elementi di fascino. Che non significa trascurarsi e lasciarsi andare ma semplicemente trovare un modo di essere belle e chic a 60 anni senza stravolgersi e senza voler sembrare più giovani a tutti i costi.

Chioma sale e pepe

Carolina ha appena compiuto 66 anni, ma già da alcuni anni ha deciso di non tingersi più i capelli e di mostrare con orgoglio la sua chioma sale e pepe. Anche il taglio è lo stesso da diverso tempo. Un caschetto pari che sfiora le spalle, pratico ed elegante, e facile da gestire. Un bob come il suo è perfetto per dare volume ai capelli che con il passare degli anni si indeboliscono e si assottigliano. Il taglio pari, infatti, dona compattezza alla chioma facendola sembrare più folta e sta bene quasi a tutte.

Belle e chic a 60 anni con naturalezza

Anche nella scelta dell’abbigliamento la principessa mostra di non lasciarsi influenzare da mode passeggere ma di aver maturato uno stile personale. Da anni indossa abiti Chanel di cui la figlia Charlotte è testimonial. Si tratta di completi sobri ed eleganti ma non ingessati e reinterpretati con molta disinvoltura. Come la mise scelta per la visita della mostra Humanoïdes dell’artista George Condo. Un tailleur della Maison Chanel coloratissimo. Righe orizzontali di varie tonalità pastello che si incrociano con righe verticali scure per creare un effetto scacchiera luminosissimo. La classica giacca in tweed è abbinata a pantaloni palazzo color panna e slingback beige a punta nera, un classico di Chanel. Infine, orecchini degli stessi colori della giacca e pochissimo trucco. Le note vincenti? La naturalezza, la luminosità dell’insieme, il tocco degli orecchini.

Un classico del guardaroba

Il pezzo forte del completo è la giacca, un classico del guardaroba reinterpretato con grande libertà. Morbida, confortevole ed elegante, ha un taglio sartoriale dritto e strutturato che si adatta bene a ogni figura. La caduta del tessuto è impeccabile, i dettagli sono preziosi. L’abbinamento con i pantaloni bianchi risulta perfetto. Fa risaltare i particolari, la trama del tessuto e i bottoni con la doppia C. La giacca sarebbe stata perfetta anche con un abbinamento a contrasto, con jeans délavé ad esempio o con pantaloni in pelle.

Indossare una giacca Chanel fa sembrare subito più giovani perché dona quell’umorismo malizioso che è proprio di chi non invecchia mai. Quanto costa questo capo prodotto dalla Maison? Dipende dal modello, ma si aggira mediamente sui 6.000-7.000 €. Ci sono però le giacche modello Chanel realizzate da altri marchi che hanno prezzi molto accessibili.