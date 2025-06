Il titolo più sottovalutato del 2025 è questo, ma è ottimo per un investimento a lungo termine

Esistono dei titoli che, chissà come mai, sono sottovalutati, o vivono quasi di “luce riflessa”; eppure, ad occhi più attenti, possono rappresentare un’ottima opportunità di investimento. Oggi ci soffermiamo su una società che risulta “fantasma” dalla fine della pandemia, ma che secondo molti esperti è un’ottima opzione per chi desidera scommettere sul lungo periodo.

Hai la Tv smart? Allora devi conoscere assolutamente quest’azienda (e magari comprare le sue azioni)

Oggi praticamente tutti hanno un televisore smart, e tutti – o quasi – guardano contenuti in streaming. D’altronde, Internet ha rivoluzionato tantissimi settori compreso quello dell’intrattenimento. Ma televisione, film, serie tv ed esperienze personalizzate non appartengono solamente a Netflix o altri Big, sicuramente più noti. Esistono diverse società che si occupano di migliorare l’esperienza degli utenti e che generano anche corposi profitti. Tranne una, andrebbe ricordato, che stranamente sta vivendo un momento di pessime performance, Ma questo momento potrebbe rappresentare l’occasione più ghiotta per far incetta di azioni, in attesa che crescano. Così come ipotizzato da alcuni esperti.

Stiamo parlando del titolo Roku (NASDAQ: ROKU), il cui nome forse dice poco o niente. Questa società offre una piattaforma che aiuta gli utenti a organizzare app e contenuti preferiti, e negli Stati Uniti vanta già quasi 90 milioni di clienti. Non solo: nel primo trimestre del 2025 ha visto il fatturato aumentare del 16%, anche grazie al fatto che gli introiti derivano per lo più dalle pubblicità.

Tra l’altro, Roku vanta una crescita annuale costante in media del 14,7%. Il -40% circa è un dato un po’ “falsato” poiché si tratta di un calo fisiologico dovuto alla fine della pandemia, epoca in cui come si sa molte più persone utilizzavano internet, per forza di cose. Il calo è stato registrato anche da Netflix, tanto per citare l’azienda più nota, e dunque non è un fattore di per sé preoccupante. Roku lo sa benissimo, e infatti lo scopo della società è quella di far crescere il numero degli utenti; sembra che gli obiettivi siano pienamente raggiungibili, e dunque per chi volesse scommettere sulla crescita di Roku potrebbe approfittarne proprio adesso, che il titolo è “in saldo”. Non dobbiamo dimenticare che, sebbene gli americani stiano vivendo un momento di scarsa fiducia e abbiano contratto alcune spese, non mancano di avere abbonamenti “fondamentali” compresi quelli relativi a internet e/o intrattenimento.