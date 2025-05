Netflix vola con le pubblicità (e l’IA), presto un nuovo rally delle azioni? L’occasione per investire

Il colosso dell’intrattenimento in streaming continua a crescere, e le ultime notizie sugli investimenti di Netflix fanno presagire un repentino aumento del valore delle azioni.

Nella sua lettera agli azionisti, Netflix ha annunciato che manderà in onda annunci mid-roll interattivi e annunci in pausa che utilizzano l’intelligenza artificiale generativa. Nuovi annunci sempre più all’avanguardia saranno disponibili già nel 2026, ma non è tutto. Secondo gli esperti, i timori legati alla perdita di utenti a causa delle politiche tariffarie di Trump sarebbero già svaniti nel nulla.

Netflix cresce e ha grandi progetti: è il momento di investire? Gli analisti giurano di sì

L’azienda leader nello streaming ha dimostrato negli anni di saper mantenere ben salda la sua posizione. Grazie a strategie pensate per acquisire clienti e per migliorare la loro esperienza, Netflix ha registrato ampio successo. La mossa di creare “due canali” di utilizzo della piattaforma, cioè con la pubblicità a un prezzo inferiore e senza pubblicità a un costo più alto, era stata criticata da chi la riteneva autolesionistica. Invece…

Nel 2022, Netflix ha introdotto il piano di abbonamento senza pubblicità. Da allora, gli abbonati sono arrivati a 94 milioni, in crescita del 34%. Gli abbonanti totali sono 300 milioni. Semplicemente, come hanno dichiarato i vertici, “le persone preferiscono pagare 8 dollari anziché 18 e amano guardare la pubblicità“. Ma non è tutto: lo scorso mese Netflix ha dichiarato che “il livello supportato da pubblicità ha rappresentato il 55% delle nuove iscrizioni nei paesi in cui è disponibile”. Inoltre ha investito a livello globale per migliorare l’esperienza degli utenti, lanciando opzioni linguistiche migliorate, più doppiaggi e più sottotitoli.

Adesso però viene il bello: “il gigante dello streaming sta lavorando a nuovi formati pubblicitari, come quelli che compaiono quando metti in pausa quello che stai guardando“. Presto gli utenti potrebbero ricevere annunci personalizzati grazie agli advertise “emotivamente intelligenti”. Netflix lancerà format pubblicitari interattivi già dal prossimo anno.

Si tratta dell’utilizzo dell’IA per individuare gruppi di consumatori e dunque permettere alle aziende che pagano per la pubblicità di offrire messaggi sempre più personalizzati. Accade già, ad esempio, a chi possiede un televisore LG, che promuove iniziative pubblicitarie di nuova generazione, come il software webOS, che integra annunci che analizzano le emozioni degli spettatori.

Reinhard ha precisato, in diverse occasioni, che “Netflix ha il vantaggio che i professionisti del marketing dovrebbero ricercare in termini di tecnologia e contenuti. O hanno una tecnologia eccezionale, o hanno un intrattenimento eccezionale“, aggiungendo poi: “Il nostro superpotere è sempre stato il fatto di avere entrambe le cose.”

I progressi della tecnologia, dunque, si intrecciano perfettamente con il business della pubblicità, ed è facile intuire che Netflix li sfrutterà ampiamente. Il titolo è verosimilmente destinato a crescere di valore, e anche in fretta.

