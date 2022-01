Niente botto di fine d’anno per Piazza Affari mentre le Borse di Parigi e di New York hanno fatto i fuochi d’artificio. Il maggiore indice azionario francese e quello americano hanno terminato il 2021 a ridosso dei massimi storici. Molti altri listini europei sono vicini ai massimi assoluti. La Borsa di Milano ha chiuso l’ultima seduta dell’anno molto lontana dal valore più alto mai toccato. Molte Borse iniziano l’anno a livelli record ma non Piazza Affari che però ha un asso nella manica per il 2022.

Il 2021 si è chiuso in modo positivo per i mercati azionari. Molti listini hanno guadagnato molto e hanno terminato sui massimi assoluti o molto vicino. Parigi e New York hanno terminato a ridosso dei valori massimi, la Borsa tedesca ha toccato il prezzo più alto della storia a novembre. Comunque il Dax tedesco ha terminato l’anno vicino al record storico.

Molte Borse iniziano l’anno a livelli record ma non Piazza Affari che però ha un asso nella manica

Lo stesso non si può dire per la Borsa di Milano. L’indice maggiore di Piazza Affari, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha guadagnato in 12 mesi il 23%, un risultato notevole. In Europa solo la Borsa francese ha fatto meglio. Il nostro listino ha fatto un record dell’anno a novembre, arrivando a 27.968 punti. La Borsa non raggiungeva questo livello da 13 anni. A questo prezzo l’indice è distante circa l’80% dai massimi assoluti del marzo del 2000. La distanza può sembrare sconsolante, eppure questo gap può essere l’asso nella manica per la nostra Borsa.

Il nostro listino ha un appeal maggiore rispetto alle altre Borse perché ha molta più strada da recuperare. Piazza Affari ha maggiori margini di guadagno rispetto agli altri principali listini europei.

Quest’anno l’economia dell’Italia crescerà di oltre il 6%, realizzando il balzo più grande in Europa. Il prossimo anno tutte le stime prevedono un Pil del 4%. Una crescita così impetuosa sta già attirando l’attenzione degli investitori professionali che per il 2022 potrebbe incrementare gli investimenti sul nostro listino.

Tra i titoli più acquistati ci saranno sicuramente molte blue chip. Gli investitori punteranno sulle azioni che saranno maggiormente premiate dalla crescita del PIL. Osservando quali titoli sono stati i migliori lo scorso anno, un investitore può farsi una idea delle azioni che nel 2022 potrebbero essere preferite. Quindi chi investirà nel 2022 faccia attenzione a questi titoli top player di Piazza Affari per il 2021.

Senza scordare, però, i titoli a piccola e media capitalizzazione. Infatti lo scorso anno se il Ftse Mib ha guadagnato il 23%, il Ftse Star Italia è salito del 41%. L’indice Ftse Small Cap ha fatto ancora meglio guadagnando quasi il 50%.

Approfondimento

Il punto sui mercati