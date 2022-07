Il titolo Fincantieri è in bilico tra rialzo e ribasso. I livelli da monitorare

Dopo le forti oscillazioni di inizio marzo 2022, le quotazioni di Fincantieri si sono stabilizzate all’interno di un trading range definito dai livelli 0,5159 euro e 0,6111 euro. A questo punto solo la rottura di uno di questi 2 livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Quindi, il titolo Fincantieri è in bilico tra rialzo e ribasso.

Ad esempio, se il titolo dovesse strappare al rialzo, l’obiettivo più probabile potrebbe essere area 0,681 euro. A seguire, poi, gli altri probabili obiettivi, in ordine di probabilità decrescente, potrebbero andare a collocarsi in area 0,864 euro e 1,047 euro.

Qualora, invece, il titolo dovesse andare al ribasso, l’obiettivo più probabile si potrebbe collocare in area 0,4535 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, la discesa potrebbe continuare fino in area 0,264 euro (II obiettivo di prezzo). Da notare che quest’ultimo livello di prezzo corrisponde ai minimi storici del titolo Fincantieri.

La valutazione del titolo Fincantieri

Come si evince dai dati riportati sulle riviste specializzate, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo Fincantieri risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, con un PE di oltre 40, Fincantieri è il più sopravvalutato nel suo settore di riferimento. Anche il rapporto EV/EBITDA risulta essere, in assoluto, il più elevato tra quello dei suoi competitors. Tuttavia, c’è un parametro che lascia qualche speranza ai rialzisti.

Il valore aziendale, infatti, che è stimato in 0,26 volte il suo fatturato del 2022, per cui le quotazioni di Fincantieri risultano essere molto sottovalutate. Inoltre, la crescita degli utili, attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi, è particolarmente solida. Per i prossimi 3 anni, infatti, la crescita media annua degli utili è attesa essere del 30% circa. La media dei suoi competitors, invece, è attesa crescere del 20% circa all’anno.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 26% circa.

Il titolo Fincantieri è in bilico tra rialzo e ribasso. I livelli da monitorare

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta dell’8 luglio a quota 0,5315 euro, in rialzo del 2,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Lettura consigliata

Il Ftse Mib Future conferma l’inversione rialzista e adesso punta obiettivi molto ambiziosi