La chiusura di contrattazione della settimana ha dato il suo responso, i mercati azionari snobbano i pessimisti e tornano con forza al rialzo e ora si potrebbe salire per un almeno un mese. Procediamo per gradi.

Chi sono i pessimisti? Sono quelli che guardano ai prezzi che sono quasi raddoppiati dai minimi dello scorso marzo e presuppongono discese. Oppure tutti coloro che guardano a pericoli che si intravedono all’orizzonte ma al momento non sono ancora molto probabili. Ad esempio l’inflazione ed i suoi effetti negativi sul ciclo economico. Ribadiamo quanto scriviamo da settimane, e che nulla può l’inflazione quando il premio per il rischio continua ancora a essere a favore dell’azionario. C’è poi da aggiungere, che la rotazione settoriale delle ultime settimane, non porta a eccessi tali da far scendere i mercati. Di volta in volta, si assiste ad un passaggio di testimone da alcuni titoli guida ad altri, facendo continuare a salire gli indici azionari senza “generare” rilevanti pattern ribassisti sui grafici.

In poche parole al momento non ci sono ragioni per scendere e chi pensa questo guarda al dito e non alla luna perdendo le opportunità che l’azionario continua ad offrire.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 14 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.451

Eurostoxx Future

4.028

Ftse Mib Future

24.705

S&P 500 Index

4.173,86.

Il frattale annuale da ora proietta una fase rialzista di almeno 5/6 settimane

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 14 maggio.

Le prossime scadenze rilevanti saranno il 19 maggio e poi il 22 giugno.

Scenario per la settimana del 17 maggio

Minimo fra lunedì e martedì e massimo nella giornata di venerdì prime ore di contrattazione. Si ravvisano probabilità dell’80% circa che il minimo settimanale verrà segnato nella giornata di lunedì.

I mercati azionari snobbano i pessimisti e tornano con forza al rialzo e ora si potrebbe salire per almeno un mese

Di seguito la tendenza in corso e i livelli di supporto e inversione da monitorare nella giornata di lunedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 17 maggio inferiore a 15.206.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 17 maggio inferiore a 3.950.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 17 maggio inferiore a 24.210.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 17 maggio inferiore a 4.129.

Quale operatività è consigliata per lunedì?

Long in ottica intraday e multidays.

Le probabilità che quello di venerdì sia stato un falso segnale sono davvero basse, inferiori al 20%. Da ora in poi si potrebbe salire del 7/10% fino a fine giugno.

Si procederà per step.