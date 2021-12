Ci eravamo occupati già di questo titolo pochi giorni fa in area 17,36, oggi ritorniamo sull’argomento perchè vogliamo approfondire la nostra view. Le vicissitudini di questa società sono note ma oggi vogliamo guardare al prossimo futuro in un modo diverso: senza preconcetti e analizzando solo i dati “duri e crudi”. La nostra raccomandazione è la seguente: il titolo Atlantia potrebbe esplodere al rialzo nel 2022 ed essere fra i migliori di Piazza Affari.

Iniziamo con l’oggetto sociale.

Atlantia S.p.a. che capitalizza a Piazza Affari circa 14,5 miliardi di euro, è stata costituita nel 1950 e ha sede a Roma.

La società si occupa della costruzione e gestione di autostrade, aeroporti e infrastrutture di trasporto, parcheggi in tutto il Mondo. Inoltre, gestisce, mantiene, costruisce e amplia le relative autostrade in concessione e fornisce supporto alle concessionarie autostradali italiane.

Il titolo Atlantia potrebbe esplodere al rialzo nel 2022 ed essere fra i migliori di Piazza Affari

Il titolo (MIL:ATL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 dicembre a 17,60in ribasso dello 0,90% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 12,885 e il massimo a 17,80.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (15 giudizi) stimano un fair value in area 18,57 euro per azione. I nostri calcoli invece, ponderati sullo studio dei bilanci normalizzati degli ultimi 4 anni, portano ad una stima di fair value in area 34 euro, con una sottovalutazione dei prezzi rispetto alle stime di circa il 100%.

La strategia di investimento

Le nostre proiezioni per il 2022 sono le seguenti:

area di minimo 15,76/17,35

area di massimo 24,95/26,82.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,85, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 19,75. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 17,13 euro.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term con stop loss di lungo termine a 16,20.