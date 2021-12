Da settimana prossima entriamo nell’ultimo scorcio di quest’anno che è stato quasi tutto in salita per i mercati internazionali. Come sarà il prossimo anno? Crediamo che fra alti e bassi fisiologici, il trend sarà ulteriormente rialzista con un’ottima occasione di acquisto nel primo trimestre.

Il minimo atteso nel primo trimestre potrebbe rimanere tale per molti anni e potrebbe quindi rappresentare un ottimo punto di ingresso per tutti coloro che vogliono comprare e mantenere per diversi anni.

Il nostro consiglio è sempre identico, ed è quello di comprare in ottica di investimento l’indice azionario mondiale così diversificato: 50% America, 30% Europa, 20% Asia e Paesi emergenti.

Quali sono i livelli che potrebbe toccare il Ftse Mib nei prossimi 12 mesi?

Area di minimo 24.020/25.860

area di massimo 31.390/33.230

Quale livello metterà in seria discussione questa proiezione dei prezzi?

Una chiusura settimanale e poi mensile inferiore a 24.850.

Nel breve termine invece, quali operazioni fare? Il nostro Ufficio Studi ha selezionato i migliori titoli a Piazza Affari sui quali puntare per guadagnare prima di Natale e oltre.

A quali ci riferiamo?

Amplifon, Atlantia (MIL:ATL) e Inwit.

I migliori titoli a Piazza Affari sui quali puntare per guadagnare prima di Natale e per diversi mesi

I calcoli del fair value sono elaborati dal nostro Ufficio Studi.

Amplifon, ultimo prezzo a 44,08. Fair value a 48,50. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 41,87, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 48 euro. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 42,77 euro.

Atlantia, ultimo prezzo a 17,36. Fair value a 34 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,85, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 19,75. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 17,04 euro.

Inwit, ultimo prezzo a 10,45. Fair value a 11,50. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 10,16, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 11,50 e poi 12,35. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 10,20 euro.