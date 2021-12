L’arrivo dell’inverno modifica inesorabilmente l’aspetto del nostro giardino. La natura si adatta ai cambiamenti climatici delle varie stagioni. Si passa dai colori vivaci e sgargianti dei mesi estivi, a quelli caldi e avvolgenti dell’autunno. Per poi terminare con gli alberi spogli, il silenzio e la pace invernale.

In realtà, il giardino durante i mesi freddi non è completamente privo di vita. Infatti esistono delle piante sempreverdi, molto resistenti al freddo, che ci regalano delle magnifiche sorprese anche in inverno.

Ad esempio, pensiamo a questa pianta vigorosa dalle foglie vivacemente colorate, perfetta per decorare i balconi a Natale.

Ma non dimentichiamo anche un altro piccolo arbusto perenne, dai fiori graziosi che non teme il freddo e i venti invernali.

In aggiunta ai soliti fiori per decorare il giardino in inverno ecco una pianta appariscente dalle foglie colorate di rosso

Scegliere delle piante sempreverdi e resistenti ci garantirà un giardino rigoglioso e colorato anche in inverno. Infatti, oggi vogliamo proporre ai nostri Lettori una pianta dotata di foglie molto particolari, che nel periodo autunnale e invernale assumono un bellissimo colore caldo. Ci riferiamo alla Bergenia, originaria dell’Asia centrale e meridionale. In aggiunta ai soliti fiori per decorare il giardino in inverno ecco una pianta appariscente dalle foglie colorate di rosso.

Una pianta erbacea perenne, è rustica e dal portamento molto rigoglioso. La Bergenia possiede delle magnifiche foglie disposte a rosetta, dall’aspetto dentellato o liscio. Il bellissimo colore verde in inverno lascia il posto ad un rosso molto decorativo.

Dal centro del fogliame si erigono degli steli che, sul finire dell’inverno, si riempiono di fiorellini bianchi o rosa.

Qualche consiglio su come coltivare questa pianta

La Bergenia cresce perfettamente in qualsiasi posizione e non teme le temperature molto rigide. Soltanto, durante i mesi estivi bisogna proteggerla dai raggi solari, perché potrebbero rovinare le sue magnifiche foglie.

La pianta necessita di innaffiature abbondanti durante i periodi primaverili ed estivi. Mentre in inverno bastano solo le piogge.

Per fare in modo che la Bergenia cresca sana e rigogliosa, aggiungiamo all’acqua utilizzata per l’irrigazione del concime liquido a lento rilascio.

La Bergenia è una pianta rustica molto resistente, che teme poco gli attacchi da parte di afidi e parassiti. Anche se dobbiamo fare attenzione agli attacchi delle lumache e del punteruolo rosso.

Un ultimo importante consiglio: dosiamo bene la quantità di acqua durante l’irrigazione, perché i ristagni potrebbero far marcire le radici e provocare delle pericolose malattie fungine.