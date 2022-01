Le nostre previsioni sul probabile andamento del grafico delle Borse mondiali per il 2022 sono le seguenti:

Cosa possiamo aggiungere?

Che durante l’anno medio come da serie storiche analizzate dal 1898 ad oggi, il minimo annuale dei mercati tende a formarsi con elevata probabilità a gennaio, poi con probabilità più basse, a marzo. Il massimo invece, tende a formarsi a dicembre, e con probabilità più basse a novembre.

Per il 2022, le attese sono per un minimo annuale nel mese di giugno. Questo non significa che il minimo annuale non possa formarsi a gennaio o in un altro mese. Come al solito, la mappa (la previsione) verrà confrontata di volta in volta con il territorio (la tendenza).

Quali erano i livelli di prezzo attesi per quest’anno?

Dax Future

area dei minimi 14.753/15.505

area dei massimi 17.821/18.607

Il minimo fino a questo momento è stato a 14.829.

Eurostoxx Future

area dei minimi 3.864/4.132

area dei massimi 4.922/5.209

Il minimo fino a questo momento è stato a 3.990,5.

Ftse Mib Future

area dei minimi 24.020/25.860

area dei massimi 32.605/33.245

Il minimo fino a questo momento è stato a 25.630.

S&P 500

area dei minimi 4.203/4.474

area dei massimi 5.311/5.505.

Il minimo fino a questo momento è stato a 4.222,62.

Questi minimi si sono formati intorno al 25 gennaio (scadenza di una nostra data di setup) e intorno ai livelli attesi per quest’anno.

Al formarsi di questi swing, diversi nostri oscillatori si sono girati al rialzo validando l’ipotesi che un minimo rilevante possa essere stato già formato.

Il minimo annuale dei mercati potrebbe essere stato già formato settimana scorsa

Quali sono i livelli da monitorare da oggi in poi?

Dax Future

Deve reggere in chiusura di seduta il livello di 15.037. Rialzi duraturi invece, solo con una chiusura settimanale superiore a 15.581.

Eurostoxx Future

Deve reggere in chiusura di seduta il livello di 3.990,5. Rialzi duraturi invece, solo con una chiusura settimanale superiore a 4.216.

Ftse Mib Future

Deve reggere in chiusura di seduta il livello di 26.095. Rialzi duraturi invece, solo con una chiusura settimanale superiore a 27.020.

S&P 500 Index

Deve reggere in chiusura di seduta il livello di 4.292,46. Rialzi duraturi invece, solo con una chiusura settimanale superiore a 4.454.