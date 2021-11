Dopo il recente massimo annuale in area 4,18 e il successivo ritracciamento fino ai valori attuali, torniamo su un titolo che abbiamo inserito da inizio anno nella nostra Lista delle raccomandazioni. Ci riferiamo alla società Alfio Bardolla Training group.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 10 novembre al prezzo di 3,62 euro, in rialzo dello 0,82% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 4,18.

Il titolo Alfio Bardolla non ha ancora finito la sua corsa anzi dai livelli attuali potrebbe ancora raddoppiarsi

Analisi sommaria di bilancio

La società che opera in diversi settori dell’educazione finanziaria, ha sede a Milano e attualmente capitalizza in Borsa circa 18,4 milioni di euro. A inizio dicembre probabilmente verrà distribuito un dividendo straordinario pari a 0,09 euro per ogni azione.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un fair value a 7,41 euro dal precedente 5,32, mentre il nostro Ufficio Studi alla luce dell’ultima semestrale ha alzato il prezzo obiettivo in area 8,20 per azione, dal precedente 6,50. Riteniamo che questa società, guidata da un eccellente management abbia ancora del valore inespresso e che possa acquisire ulteriori fette di mercato non solo in Italia ma anche all’estero (recenti sono l’ingresso nei mercati spagnoli e russi).

Ecco la nostra strategia operativa

Il titolo è salito da inizio anno del 143,2%. I nostri Trading Systems, dopo un sell degli anni scorsi, hanno generato un segnale di acquisto a inizio anno fra 1,25 e 1,35.

Per tutti coloro che hanno delle posizioni in essere di lungo termine, si potrebbe alzare alzare lo stop loss/profit a 3,04 dal precedente 2,74. Supporto di breve a 3,50.

L’obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/3 mesi è in area 4,25 e successivo 4,80/5,50 per/entro il primo trimestre del prossimo anno. Chi volesse comprare il titolo a mercato potrebbe attenersi agli stessi livelli operativi.

Una raccomandazione

Il titolo è una small cap e quindi i volumi potrebbero essere bassi e quindi potrebbero presentarsi alti picchi di volatilità. L’ottica dei nostri Trading Systems è di lungo termine e se non si verificherà inversione ribassista, l’obiettivo è collocato in area 8,28 nel medio lungo termine.

Reiteriamo il nostro giudizio Strong Buy Long term con la seguente raccomandazione: il titolo Alfio Bardolla non ha ancora finito la sua corsa anzi dai livelli attuali potrebbe ancora raddoppiarsi.