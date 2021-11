C’è un desiderio che di certo accomuna molti di noi e riguarda in modo specifico la nostra casa. Alla maggior parte di noi, infatti, piace varcare la soglia della porta ed essere invaso da un odore fresco e buonissimo. Questa certamente è una sensazione meravigliosa, soprattutto dopo una giornata intera passata al lavoro. Ma sappiamo bene quanto raggiungere questo obiettivo non sia esattamente un gioco da ragazzi. Infatti, succede spesso che, vivendo la casa a pieno, i cattivi odori si spargano in alcune stanze. Ma a questo potrebbe esserci un rimedio della nonna piuttosto efficace.

La casa profumerà come non mai grazie a questo insospettabile ingrediente naturale con cui potremo pulire il pavimento

In questo caso, ci sarà un ingrediente principale che sfrutteremo: l’olio essenziale alla citronella. Infatti, quest’ultimo potrebbe rendere la nostra casa sempre profumatissima. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già evidenziato una caratteristica molto utile dell’olio essenziale alla citronella. In questo caso, avremo la possibilità di vedere come utilizzarla per pulire le fughe tra le piastrelle. Ma di certo non è finita qui. Quest’olio, infatti, sembra essere ricco di sorprese e potrebbe davvero aiutarci in un’impresa che, a volte, potrebbe apparire anche impossibile. Ossia quella di avere la nostra casa sempre profumata. Vediamo come sfruttarne a pieno le proprietà e, soprattutto, testiamo questo semplice rimedio della nonna.

Olio essenziale alla citronella, ecco come sfruttarne le proprietà per un appartamento sempre profumato e a prova di cattivi odori

Mettere in pratica la soluzione casalinga, di cui stiamo parlando, sarà davvero semplicissimo e ci vorranno solo pochi minuti. Prendiamo il secchio dell’acqua, che di solito usiamo per pulire casa, e aggiungiamo 5 gocce di olio essenziale alla citronella. Mescoliamo per bene e puliamo a fondo il pavimento di tutte le stanze, così che l’odore di citronella si inserisca ovunque. Lasciamo asciugare e sentiremo un fortissimo profumo esplodere dal suolo del nostro appartamento.

Perciò ora lo sappiamo. La casa profumerà come non mai grazie a questo insospettabile ingrediente naturale con cui potremo pulire il pavimento. Mettendo in pratica questo piccolo rimedio della nonna potremmo davvero risolvere un problema che per molti è una vera e propria scocciatura. Provare, di certo, non ci costerà nulla. E se dovesse funzionare e le nostre nonne dovessero avere ragione, avremo un potentissimo alleato contro i cattivi odori in casa. Ovviamente, ricordiamoci che questa soluzione da sola non basta. Dovremo, infatti, prenderci cura dell’intera casa affinché questa emani un buon odore. Dunque, ricordiamoci di arieggiare e di igienizzare ogni angolo del nostro appartamento. E anche di mettere delle piante che potrebbero rendere questo compito ancora più facile. E, in questo nostro precedente articolo, ne consigliamo una adatta allo scopo.

