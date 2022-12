Dopo essere stata al centro di notizie che alimentavano la speculazione, Banca Generali era scattata al rialzo. Tuttavia, lo spegnersi di queste voci aveva favorito una seduta da incubo come poche altre volte si era visto sul titolo. Era il 24 novembre e il tempo per Banca generali si è fermato a quella data. Cosa fare adesso?

Buy the rumors and sell the news

Nel corso della seduta di venerdì 24 novembre, il titolo Banca Generali era arrivato a perdere oltre l’8% venendo sospeso per eccesso di ribasso. A scatenare questo comportamento molto insolito su questo titolo azionario erano state le indiscrezioni riportate da Bloomberg, secondo le quali Generali Assicurazioni avrebbe abbandonato per ora l’idea di rilevare la divisione di asset management dell’americana Guggenheim. Sempre secondo le indiscrezioni, infatti, per acquisire Guggenheim la società triestina avrebbe considerato la vendita della controllata Banca Generali. Recentemente, poi, altre voci si sono accavallate sul titolo. In particolare, si è vociferato di un interesse di Mediobanca. Questo scenario, però, troverebbe la ferma opposizione delle famiglie Del Vecchio e Caltagirone, grandi azionisti di Generali Assicurazioni.

In questo caso si potrebbe scatenare una gara aperta a investitori italiani e internazionali per la banca del risparmio gestito con conseguenti benefici per l’andamento delle quotazioni.

La valutazione di Banca Generali

Lo scenario che si ottiene attraverso la lente dei multipli di mercato non è molto favorevole per il titolo che risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Anche le raccomandazioni degli analisti non sono molto clementi per il titolo. Allo stato attuale, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione inferiore al 10%.

Il tempo per Banca Generali si è fermato al 24 Novembre: cosa attendersi per le prossime settimane?

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 12 dicembre a quota 32,54 euro, in ribasso dello 0,06% rispetto alla seduta precedente.

Tutti i movimenti di Banca Generali a partire dal 25 novembre a oggi sono stati di inside rispetto all’ampia barra del 24 novembre. Gli estremi di questa barra sono individuati da area 34,13 euro e 31,11 euro. Solo la rottura di uno di questi livelli in chiusura di seduta potrebbe dare direzionalità alla tendenza di breve.

Al momento le medie mobili potrebbero essere sul punto di invertire al rialzo.

Se investi in Borsa! Non perdere fra pochi giorni il nuovo straordinario Ebook di ProiezionidiBorsa