La moda si rinnova e ci rinnova. Nuovi look, nuove ispirazione per passare un anno diverso. Certo in estate bisogna ricorrere ai ripari. Il caldo a volte rende i capelli insopportabili, soprattutto se sono lunghi.

Se ne avvantaggiano i capelli crespi. Sono in genere molto sottili e la loro conformazione, disperde meglio il calore. È vero però che se sono anche tanti tendono ad aggrovigliarsi facilmente.

Un’acconciatura per l’estate

Per i capelli lunghi ci vogliono delle pettinature che aiutano a sopportare meglio il caldo. La parola d’ordine è di allontanare i capelli dal cuoio capelluto. Così la testa è più leggera e l’aria può disperdere meglio il calore. Una di queste acconciature estive è la coda di cavallo ad attacco alto. Si prepara senza grandi difficoltà. Si tratta semplicemente di creare il punto di attacco dei capelli, un po’ più in alto del solito. Anche la coda acquista in eleganza e sembra più fluente, quasi a creare un maggior senso di libertà.

Non tutte però hanno i capelli molto lunghi. Di stile estivo possiamo provare l’acconciatura Sleek bun. Si tratta dei capelli raccolti in basso, proprio dietro la nuca. Danno freschezza a tutto il resto della testa, sono molto pratici e donano un tocco di eleganza.

Il taglio di capelli più di moda nel 2022 per ringiovanire anche dopo 50 anni

Di moda quest’anno cade anche lo chignon, ma più sofisticato. Questa è veramente un’acconciatura di classe, per le grandi occasioni.

Un taglio che si presenta quest’anno molto di tendenza è il caschetto asimmetrico. Come mai quest’anno va tanto forte questo taglio di capelli? La risposta è che si adatta a diverse forme di viso. I professionisti su questo sono tutti concordi.

Sia che si possegga un viso allungato, oppure un po’ ovale o tondo, questo taglio è molto indicato. Rispetta anche la lunghezza del capello, senza doverla sacrificare ai tagli più corti. Si tratterà solamente di toglierne qualche centimetro. Un taglio asimmetrico anche per chi porta i capelli più lunghi. Si combina bene anche con la colorazione oppure creando un effetto mosso, con qualche onda sui capelli. È certamente il taglio di capelli più di moda nel 2022.

Un altro vantaggio del caschetto asimmetrico con capelli lunghi, è che si può cambiare la forma ogni volta che si vuole. Certamente si tratta di farlo fare ad un parrucchiere esperto, che sappia anche consigliare sul tipo di capello che si possiede.

Lettura consigliata

Le migliori acconciature d’estate da portare con capelli lunghi o corti per non soffrire il caldo e sentirsi più fresche