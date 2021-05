Il sorprendente rimedio alla segreta minaccia che distrugge le nostre piante d’appartamento rendendo le loro foglie opache e ingiallite

Le piante non sono organismi animali, ma vegetali. Questo prende più difficile capire quando stanno bene costano male. Soprattutto a volte non capiamo che non gli stiamo dando quello di cui hanno bisogno. Abbiamo già parlato di come possa essere il sole stesso o la sua assenza a creare danni alla pianta. Esiste però un altro sorprendente rimedio alla segreta minaccia che distrugge le nostre piante d’appartamento rendendo le loro foglie opache e ingiallite. Il rimedio a questo problema è davvero sorprendente.

Qual è la minaccia?

Se ci pensiamo bene, non si tratta di un nemico così inaspettato. Eppure, ci facciamo caso davvero raramente. Il nemico segreto delle nostre piante d’appartamento è la polvere. Infatti, queste non sono esposte agli elementi come le piante da giardino o sul nostro balcone. Non hanno la pioggia e il vento per liberarsi di terra e polvere. Quindi questa si accumula sulle foglie. Si accumula su quella superficie indispensabile per la sopravvivenza della pianta. Sappiamo infatti che è proprio dalle foglie che le piante possono assorbire l’anidride carbonica e la luce del sole. Se quindi noi lasciamo che si accumuli una patina che gli impedisce di traspirare le nostre piantine non potranno crescere e fiorire come si deve. Non si tratta quindi solo di un problema estetico.

Abbiamo capito che è necessario rimuovere la polvere dalle nostre piante come facciamo coi mobili. Anzi, nel primo caso si tratta di un’azione doppiamente utile. La polvere rende le foglie opache e brutte a vedersi, ma le mette anche in pericolo di vita. Quindi, come rimuovere la polvere velocemente e in modo efficace? Il metodo più semplice è certamente utilizzare dell’acqua. Possiamo applicarla sulle foglie usando uno spruzzino o un panno. Se invece si tratta di foglie con spine o peluria possiamo ricorrere a un pennello. Alcuni però utilizzano dei trucchetti per impedire che la polvere si riattacchi immediatamente. Il più conosciuto consiste nel creare una miscela composta da tre quarti di latte e un quarto di acqua. Applichiamola alle foglie con un panno e questo le renderà lucide e in salute.