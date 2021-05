Quale acqua minerale scegliere per bambini e neonati, sia da bere che per la preparazione dei loro cibi

Le acque minerali non sono tutte uguali. Si distinguono infatti, per la quantità di sali minerali in esse contenuti. Le acque possono essere più o meno minerali, e questo specifico valore si chiama residuo fisso. Il valore, per legge, deve essere stampato su ogni bottiglia di acqua, proprio per permetterci di scegliere l’acqua più adatta a noi, valori alla mano. Le acque migliori sono quelle in cui questo valore non risulti eccessivamente alto. Questo perché un’acqua eccessivamente mineralizzata, potrebbe mettere sotto sforzo i nostri reni. A meno che non si abbia l’esigenza di integrare alcuni elementi.

Per i bambini poi, il discorso cambia ulteriormente e questo articolo volge a dare un consiglio utile proprio per loro. Ecco quale acqua minerale scegliere per bambini e neonati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per un altro interessante articolo sui calcoli renali, cliccare qui.

Per i bimbi è meglio optare per un’acqua oligominerale

Quale acqua minerale scegliere per bambini e neonati? La domanda è interessante e merita un piccolo approfondimento.

I bambini nei primissimi mesi di vita non hanno bisogno di bere acqua. L’acqua necessaria per la loro idratazione la ricavano dal latte materno, che è composto per più del 90% di acqua e fornisce loro tutto ciò di cui hanno bisogno. Il latte materno è forse il cibo completo per antonomasia.

Peraltro è sconsigliato far bere i bimbi prima dei sei mesi di vita.

Dopo i primi mesi i bimbi cominciano a bere. Quando arriva questo momento è opportuno optare per un’acqua oligominerale.

Cosa vuol dire oligominerale

Oligominerale significa che l’acqua in questione, contiene una bassa percentuale di sostanze minerali. Queste sostanze minerali rappresentano il cosiddetto residuo fisso, già annoverato in precedenza. I bimbi dovrebbero consumare acque con un residuo fisso inferiore a 500 mg/l, quindi acque oligominerali o leggermente mineralizzate. Questo parametro è facilmente individuabile sull’etichetta dell’acqua e di solito è riportato insieme ad un altro valore specificato in questa maniera: residuo fisso a 180°. Questi valori insieme indicano il contenuto dei sali minerali presenti nell’acqua dopo l’evaporazione, a 180° gradi, di un litro di acqua. Basterà controllare l’etichetta per orientarsi al meglio su quale acqua minerale scegliere per bambini e neonati.