Spesso molti di noi buttano via parti di cibo, senza però sapere che possono essere molto utili in certi campi. Per questo oggi spieghiamo il sorprendente motivo per cui tutti stanno conservando questo scarto che alcuni ritengono inutile, ma che invece ha un riutilizzo inaspettato.

La buccia di cipolla

Le cipolle sono un ingrediente che tutti noi abbiamo in dispensa. Servono, infatti, a dare rotondità e sapore ai nostri piatti preferiti e sono la base di numerose gustose ricette.

Molto spesso, però, dopo avere affettato la parte edibile buttiamo via le bucce. Questo perché non conosciamo il sorprendente motivo per cui tutti stanno conservando questo scarto che alcuni ritengono inutile ma che invece ha un riutilizzo inaspettato.

Questa parte della verdura, infatti, può essere impiegata per dare nuove sfumature ai nostri vestiti. Se si utilizzano le cipolle bianche si otterrà un colore dorato, se invece si usa quella di Tropea uno rossastro.

Come procedere

Per cambiare il colore saranno necessari pochi elementi. La buccia di dieci cipolle, due pentole, un colino e naturalmente un indumento. Quest’ultimo deve imprescindibilmente essere composto solo da fibre naturali. Ecco di seguito gli step da seguire.

a) Inserire il tessuto all’interno di una pentola piena di acqua e accendere la fiamma alla minima potenza. Lasciare andare il tutto per circa venti minuti;

b) allo stesso tempo prendere la seconda pentola e riempirla dal rubinetto, aggiungendo però al suo interno gli scarti dell’ortaggio. Il contenuto deve raggiungere il bollore;

c) a questo punto diminuire, mettere il fornello al minimo e poi lasciare a sobbollire per un’oretta. Passato questo tempo, le cipolle dovrebbero oramai essere diventate trasparenti e aver rilasciato il proprio pigmento;

d) prendere il colino e separare il liquido dalle bucce. Tenere il primo e buttare le seconde.

e) aggiungere il capo di abbigliamento in questa tintura e scaldare a fuoco molto basso per mezz’ora. Lasciare il vestito in acqua fredda per tutta la notte.

f) risciacquare con acqua fredda e poi stenderlo normalmente.

