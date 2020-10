L’autunno e l’inverno sono le stagioni ideali per preparare delle vellutate gustose. Le verdure stagionali come i cavoli, i funghi e la zucca ci offrono un vario repertorio di ricette.

Ma come fare se abbiamo il frigo mezzo vuoto e se è troppo tardi per fare la spesa? La soluzione è sfruttare intelligentemente un ingrediente sempre presente in cucina, la cipolla. Scopri con noi come preparare la zuppa di cipolle, un piatto stagionale, squisito ed economico.

Gli ingredienti

Vediamo, dunque, quali sono gli ingredienti occorrenti per preparare la zuppa di cipolle, un piatto stagionale, squisito ed economico.

a) 500 grammi di cipolle bianche;

b) 80 grammi di burro;

c) 40 grammi di farina;

d) 1 litro di brodo;

e) 100 grammi di groviera;

f) sale quanto basta;

g) pepe quanto basta

h) pane quanto basta per la preparazione dei crostini.

Il procedimento

Sgusciare e affettare finemente le cipolle bianche. Preparate il brodo o, se preferite, mettete a scaldare un dado vegetale da cucina su una fiamma media.

Tagliate quanto pane desiderate per i crostini e mettetelo da parte.

Mettete sul fuoco una pentola, riponeteci gli 80 grammi di burro. Appena questo si sarà liquefatto e sarà diventato quasi acquoso, aggiungete le cipolle al suo interno. Lasciatele dorare e insaporire per almeno dieci minuti. In questo processo non dimenticatevi di tenere la fiamma sempre al minimo e di coprire il tutto con un coperchio.

Mescolate di tanto in tanto per non fare attaccare il materiale sul fondo. Allo scadere del tempo aggiungete la farina setacciata, in modo da coprire uniformemente il vostro composto. Girate bene con un cucchiaio di legno fino a fare incorporare la farina.

Aggiungete mezzo litro di brodo caldo e lasciate il composto a sobbollire per almeno una trentina di minuti. Durante questo processo aggiungete in un mestolo alla volta il brodo rimanente e aggiustate di sale.

Nel frattempo preparate l’impiattamento: tostate il pane e riponetelo in delle terrine o in delle scodelle. Versate la zuppa bollente. Spolverate sopra il pepe e il groviera.

Vi è piaciuto questo articolo? Non perdetevi allora questi altri dedicati alle ricette d’autunno da provare a casa, come lo speciale dedicato ai funghi trifolati.