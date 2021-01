Molte persone amano il colore dei propri capelli e pensano che i propri figli e nipoti li erediteranno, ma purtroppo potrebbe non essere così.

Gli scienziati, infatti, sono convinti che a causa dei cambiamenti di temperatura una colorazione dei capelli scomparirà. Scopriamo allora assieme il sorprendente motivo per cui questo colore di capelli femminile non esisterà più in futuro.

Il colore dei capelli

Pochissimi pensano che il colore dei capelli sia qualcosa che possa cambiare nel tempo. Genitori con i capelli biondi avranno figli con gli stessi capelli, e così via per le generazioni a venire.

Questo fatto, però, non è completamente vero, per vari motivi. Il primo, e anche il più conosciuto, è dato dalla genetica. Certi colori di capelli, infatti, sono recessivi, cioè solitamente in una coppia prevale il colore di capelli più scuro. Quante più persone bionde si sposano con partner dai capelli neri o bruni, tanti meno figli biondi nasceranno.

Esiste, però, un altro motivo per cui certi capelli sono dominanti in determinate zone del mondo e in altre no, ed è la temperatura. Questo motivo può sembrare strano ma potrebbe portare alla scomparsa di un determinato tipo di colorazione di capelli.

Questo colore non esisterà più

Secondo gli studiosi il cambiamento climatico potrebbe provocare dei forti cambiamenti nella colorazione dei nostri capelli. Infatti, certe colorazioni di capelli sono state create per riuscire a recepire maggiore vitamina D dai raggi solari.

Un tipo di capello che assolve particolarmente bene questo compito è quello rosso, particolarmente diffuso nelle isole britanniche. Ebbene, il cambiamento delle temperature potrà portare proprio ad una diminuzione della necessità di assorbire raggi solari. In questo modo verranno ad essere avvantaggiate le persone con capelli tendenzialmente scuri, e i capelli rossi potrebbero non esistere più.

Detto questo, abbiamo spiegato il sorprendente motivo per cui questo colore di capelli femminile non esisterà più in futuro. Se si è interessati a come far crescere dei capelli forti seguendo i ritmi della natura si può leggere questo articolo cliccando su questo link.