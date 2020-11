I capelli sono delizia e croce di tutte le presone, uomini e donne. Tra trattamenti particolari, e attenzione alle doppie punte, tutti quanti, infatti, cerchiamo di tenerli al meglio possibile. Proprio per questo motivo oggi vogliamo capire perché questa credenza popolare aiuta a far crescere i capelli sani e forti. Iniziamo subito!

Gli effetti della luna sulle persone

Chiunque abbia una persona cara anziana, o più legata agli ambienti popolari paesani, sicuramente saprà dell’effetto della luna sull’agricoltura. Le fasi lunari sono, infatti, particolarmente importanti per capire quando piantare e quando tagliare le piante dell’orto.

Questo succede, secondo le tradizioni, per l’acqua contenuta nei vegetali. Infatti, come la luna influenza le maree influenza, allo stesso modo, tutti gli elementi che contengono acqua, inclusi i capelli. Ecco perché questa credenza popolare aiuta a far crescere i capelli sani e forti.

Le fasi lunari

Quindi quando ha senso tagliare i capelli per fare in modo che crescano sani e forti?

Se si vuole far crescere i capelli in fretta è meglio tagliarli nelle giornate di luna nuova. Questa luna aiuta le piante a crescere più in fretta e avrà lo stesso effetto sui capelli.

Al contrario se si vuole che i capelli crescano lentamente li si dovrebbe tagliare quando la luna inizia a calare.

Infine, il momento in cui, in assoluto, è meglio tagliare i capelli è nelle notti in cui la luna piena è ben alta nel cielo.

Bisogna, però, stare attenti alle notti in cui la luna sarà assente in cielo, ossia la cosiddetta luna nera. In questi giorni è consigliato non tagliare assolutamente i capelli in quanto potrebbero crescere sciupati e deboli. Seguendo questi consigli sarà possibile avere dei capelli sani e più forti.

Abbiamo, dunque, visto in che senso si afferma che questa credenza popolare aiuta a far crescere i capelli sani e forti.