Gli appassionati di automobilismo e del marchio Ferrari hanno una incredibile opportunità per realizzare i propri sogni. Sono aperte nuove selezioni per lavorare presso il cavallino rampante nella storica sede di Maranello. Si ricercano laureati, studenti e giovani senza esperienza da inserire sotto contratto a tempo o per percorsi di stage. Diversi sono i profili disponibili e non per forza collegati alla sola area di Ingegneria Meccanica. Vediamo di seguito tutte le posizioni aperte, i requisiti necessari e come candidarsi.

Ferrari SpA non ha di certo bisogno di presentazioni. Attiva sia nella produzione di autovetture sportive che nella competizione con le più importanti squadre nel campionato di Formula 1. L’azienda è parte del Gruppo Fiat e la sede principale è situata a Maranello. Opera in oltre 60 paesi nel mondo con circa 170 i concessionari sparsi sia in Italia che all’estero, impiegando più di 3.300 dipendenti.

Cosa serve per entrare nel team?

Il sogno di lavorare in Ferrari diventa realtà con queste nuovissime offerte di lavoro dal cavallino. Quali sono i requisiti per entrare nel team? Ogni profilo presenta delle richieste diverse, ma in generale la conoscenza della lingua inglese è considerata essenziale. Per quanto riguarda l’esperienza passata, per alcune posizioni viene fatta esplicita richiesta.

Le offerte di lavoro in Maranello riguardano i profili di ICT Service Manager e Technology Specialist, Project Manager ICT, Purchasing Controller, Buyer, Component Design Engineer. Inoltre, Treasury Specialist, Corporate e Purchasing Legal Counsel e tanti altri.

Seguono opportunità di stage per entrare a far parte di uno dei team di Maranello, come ad esempio Scuderia Ferrari di Formula 1. Sono rivolti perlopiù a neolaureati e laureandi presso le aree di Ingegneria Meccanica, del Veicolo, Industriale, Gestionale e dei Materiali, ma anche Economia e Marketing.

Per inviare domanda, Ferrari mette a disposizione una piattaforma apposita con tutte le posizioni aperte e le info correlate. Accedendo al link proposto e cliccando su Opportunità di Carriera, potremo visualizzare tutte le posizioni aperte. Cliccando su quella di nostro interesse, visualizzeremo una descrizione del ruolo, i requisiti richiesti, la sede ed il tasto Apply Now. Cliccando su quest’ultimo potremo inviare curriculum vitae. È possibile, inoltre, inviare candidatura spontanea, sempre attraverso la piattaforma in questione.

