Correvi in estate, ma ora il freddo ti spaventa? Non mollare, ma grazie a questi 3 trucchi rendi divertente la corsa anche a novembre

In estate, molti iniziano a corricchiare per strada, grazie alle piacevoli temperature che ti invogliano ad uscire. Ora, però, che le giornate si sono accorciate e fa più freddo, la voglia è sparita. Un vero peccato, perché si rischia di buttare via quello fatto di buono. Invece, bastano pochi trucchi per correre divertendosi a novembre

Siete tra quelli che, in estate, hanno ritrovato il piacere della corsa? Normale per molto, perché, grazie alle belle temperature, veniva spontaneo farsi una bella sudata, faticando, magari con lo scopo di perdere peso. Del resto, correre fa bene e il detto Run for your Life, corri per la tua vita, nasconde molte verità.

Perfetto, ma ora che l’ora solare è tornata, con le lancette indietro di un’ora, viene decisamente buio prima. E fa più freddo, con le temperature che si sono abbassate, dopo l’anomalia di ottobre. Il che, ovviamente, scoraggia la voglia di uscire a correre. Chi me lo fa fare? Domanda legittima, ma è veramente un peccato rinunciare a quanto si è costruito fino ad ora. Un errore che non dovremmo fare.

Correvi in estate, ma ora il freddo ti spaventa? Non ti abbattere, ma prova a fare così

Certo, dovremmo darci delle motivazioni, proprio per vincere la pigrizia. Soprattutto, sapendo che anche non facendo nulla si possono perdere calorie. Magari, premiando certi sforzi. Per prima cosa, dovremmo provare qualcosa di diverso dalla routine estiva. Se, in estate, uscivamo per fare 30 minuti a passo lento, fissi, ora cerchiamo delle alternative.

A partire da un allenamento divertente che ha la capacità di lasciare a noi l’improvvisazione, come il fartlek. Si tratta di un tipo di prova per migliorare la velocità. Noi stiamo facendo un passo lento e decidiamo di aumentare la velocità per raggiungere un determinato albero. O la fine di una via. Poi si riprende a correre piano e si riparte con un’altra accelerazione, decisa da noi.

Ecco altri trucchi per renderla piacevole anche a novembre

Un allenamento, quindi, non monotono, che diventerà ancora più divertente sfidando degli amici, durante una corsa insieme, a chi riesce a farne di più. Altro trucco è quello di prendere la macchina e provare strade nuove dove correre. Basta con il solito giro al parco che conosciamo a memoria, ma vuoi mettere il piacere di fare jogging in luoghi mai visti? Ti fa venir più voglia di allenarti, anche a novembre.

Correvi in estate, ma ora il freddo ti spaventa? Prova qualche tapasciata domenicale. Sono quelle corse aperte a tutti, dove non serve partire insieme, al via. Di solito, ti danno un range di tempo nel quale partire, su un percorso segnato e tu puoi finirlo senza lo stress della gara. Con in più una borsa gastronomica a premiare i tuoi chilometri fatti. Insomma, un posto nuovo dove correre, insieme a tante altre persone, senza essere da solo. In fondo, correre a novembre non è così male.