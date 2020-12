È attivo il bando per quasi 50 mila operatori di Servizio Civile in tutta Italia. Abbiamo visto nell’articolo precedente la scadenza e i requisiti per poter partecipare. Vediamo adesso i Progetti approvati su tutto il territorio nazionale (e non solo) e gli altri dettagli previsti dal bando 2021.

I Progetti a cui poter partecipare sono sia su base nazionale che all’estero.

Andando sull’apposito sito internet si possono trovare i Paesi esteri in cui svolgere la propria opera come volontario. Per i Progetti nazionali, il Servizio Civile copre l’intero territorio nazionale, così da dare a tutti la possibilità di partecipare senza dover necessariamente cambiare Regione.

Uno degli scopi del Servizio Civile, difatti, è andare incontro alle esigenze di chi non ha le risorse per sostenere le spese di un trasferimento. A questo proposito, è previsto un rimborso delle spese di viaggio iniziali per chi presta servizio in un Comune diverso da quello di residenza.

Ambiti dei Progetti

Gli ambiti di ciascun Progetto sono vari ed estremamente interessanti. Si passa dall’assistenza alle categorie più fragili alla promozione del patrimonio culturale e artistico. Dalla Protezione Civile all’educazione sociale, dalla tutela dei diritti umani al turismo sostenibile.

Con l’avvio del Servizio Civile universale, anche la cooperazione internazionale rientra tra i principali ambiti di intervento di molti Enti che vi partecipano.

Rispetto agli anni passati, il nuovo bando del 2021 racchiude i Progetti del classico Servizio Civile e quelli finanziati attraverso Garanzia giovani.

Stipendio e durata del nuovo Servizio Civile per giovani under 29

I contratti hanno una durata che varia tra gli otto e i dodici mesi, con un impegno settimanale di 25 ore. In alternativa alle 25 ore settimanali, il conteggio del monte ore può basarsi sull’intera durata del contratto. In quest’ultimo caso le ore variano da 765 per i contratti di otto mesi a 1.145 per quelli di un anno.

Il rimborso spettante a ciascun operatore è pari a € 439,50 al mese per i progetti in Italia. Per quelli all’estero è prevista un’indennità variabile in base al costo medio della vita del Paese considerato.

Stipendio e durata del nuovo Servizio Civile per giovani under 29 dipendono dunque dalla sede e dalla durata del Progetto.

Auguriamo un grande in bocca al lupo ai futuri operatori volontari del 2021 e che sia di buon auspicio per un anno di grandi successi.