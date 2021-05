Molti di noi amano riutilizzare i barattoli di vetro. Se sono interi, che motivo c’è di buttarli? Sono infatti oggetti molti utili in cucina e non solo. Spesso, però, i barattoli sono muniti di etichette legate al prodotto che un tempo contenevano.

C’è chi non ha problemi e tiene le etichette, mentre altri vogliono donare ai barattoli un nuovo aspetto più pulito. Molti sanno però che togliere le etichette ai barattoli può essere molto difficile. Ecco che ci arriva in aiuto il semplicissimo metodo per staccare le etichette dai barattoli in pochissimo tempo e senza fatica.

Un solo ingrediente

Questo trucco funziona con quasi tutti i tipi di barattoli. Tutto sta nel tipo di colla utilizzata. La maggior parte delle colle, infatti, sono idrosolubili. Ciò significa che si sciolgono con l’acqua. Tutto ciò che ci serve è quindi un po’ di acqua. Se possibile questa deve essere tiepida e possiamo anche farci aiutare da un goccio di sapone liquido.

Per togliere le etichette non dobbiamo far altro che riempire di acqua un contenitore capiente. Dopodiché dovremo immergere il barattolo aperto. In questo modo potremo riempirlo di acqua in modo che non galleggi e che tutta l’etichetta sia sommersa. Ora non resta che aspettare!

Un ottimo risultato

Dopo poche ore ci accorgeremo che come per magia l’etichetta si è staccata da sola! Il consiglio è comunque quello di lavare il barattolo a mano o in lavastoviglie prima di utilizzarlo. Potrebbero essere presenti ancora dei residui di colla. Se l’etichetta non si è staccata da sé possiamo aiutarla staccandola noi.

In certi casi, però, il tipo di colla usato rende più difficile questa operazione. L’acqua è comunque utile per ammorbidire l’etichetta. In questo caso possiamo farci aiutare dalle pagliette di metallo per i piatti. Passandone una delicatamente sull’etichetta potremo rimuovere carta e colla in poche passate! In alternativa, quando i residui sono di piccole dimensioni, possiamo rimuoverli con le unghie.

Abbiamo visto, dunque, qual è il semplicissimo metodo per staccare le etichette dai barattoli in pochissimo tempo e senza fatica.