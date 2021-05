Siamo sempre molti attenti al nostro aspetto. Anche i meno vanitosi di noi, infatti, ci tengono ad apparire puliti e in ordine. Prima di uscire di casa, quindi, ci pettiniamo, laviamo i denti e ci mettiamo il deodorante.

Alcuni di noi, però, non pensano a un altro aspetto fondamentale. Per apparire in ordine, eleganti e puliti non dobbiamo mai dimenticare questo dettaglio che tanti trascurano, ecco di che si tratta.

Le nostre mani sono in un certo senso il nostro biglietto da visita. Sono quasi sempre esposte e le usiamo per entrare in relazione con gli altri. Tra gesti, indicazioni e strette di mano, le mani sono forse la prima parte del nostro corpo con cui gli altri entrano a contatto. Per questa ragione è importante che le nostre mani siano in ordine.

Nonostante quasi tutti si lavino le mani con regolarità, spesso viene dimenticato un aspetto importante: le unghie. Per quanto siamo vestiti eleganti e profumati, le unghie sporche rovinano sempre il nostro aspetto. Per questa ragione dobbiamo ricordarci di prendercene cura e tenerle pulite e in ordine.

Come risolvere questo problema

A seconda della forma delle nostre unghie e della loro lunghezza potremmo notare che lo sporco vi si accumula molto facilmente. A volte usciamo di casa con le unghie pulite e durante la giornata queste iniziano a mostrare un’antiestetica riga nera. Per fortuna possiamo liberarci di questo problema anche fuori casa. Prima di tutti però dobbiamo prenderci cura della nostra igiene con costanza.

È quindi importante pulire le unghie a casa magari aiutandosi con gli appositi spazzolini. Questi, grazie ad acqua e sapone, permettono di pulire a fondo le unghie. Quando siamo fuori casa però possiamo affidarci ad alcuni piccoli strumenti. Alcuni tagliaunghie e alcuni coltellini svizzeri, infatti, sono muniti di uno strumento che permette di pulire le unghie. Tenendo uno di questi oggetti in borsa potremo assicurarci di avere le unghie ordinate e pulite per tutta la giornata.