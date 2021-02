Vivere una vita appagante e soddisfacente è l’obiettivo di ogni essere razionale. Ogni persona che riflette, infatti, prova a migliorare la propria vita giorno dopo giorno.

C’è di vuole trovare un lavoro più interessante, chi vuole imparare una nuova lingua e chi ripone la propria felicità nelle gesta altrui.

In pochi, però, possono dire di essere felici per davvero. Certo, la felicità è uno stato momentaneo, fugace, volubile. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo provato a dare dei consigli su come raggiungere la felicità nelle piccole cose.

Cosa possiamo, quindi, fare noi, poveri mortali, come ci pensavano i greci antichi, per vivere meglio? Ecco il segreto per vivere una vita migliore ed essere felici.

I limiti non sono poi così brutti

Spesso siamo tristi e pensiamo di vivere una vita poco interessante proprio perché non vogliamo accettare la realtà. Vogliamo, infatti, pensare che le nostre disgrazie quotidiane siano momentanee e che il futuro sarà radioso.

Certo, per alcune cose non dobbiamo proprio rassegnarci, dobbiamo assolutamente lottare. Salute, benessere e futuro professionale nostro e della nostra famiglia in primis.

Per il resto, il segreto per vivere una vita migliore ed essere felici è proprio quello di accettare i propri limiti. Che siano fisici, cognitivi, socio-economici. Accettandoli, non condurremo una vita in costante battaglia contro noi stessi, contro la nostra natura più profonda.

Accettandoli, non ci considereremo più come di poco valore. Entreremmo a fondo nella nostra umanità, che per sua natura è imperfetta, manchevole, corrotta e corruttibile.

Accettare i propri limiti significa, insomma, decostruirci: togliere tutto il superfluo, tutto ciò che in realtà non ci serve. Non solo beni materiali, intendiamoci: qui parliamo di volontà velleitarie.

Riconoscere i propri limiti, inoltre, vuol anche dire conoscersi più a fondo. E, come diceva il tempio di Apollo a Delfi, “Conosci te stesso” è proprio la via. Il cammino certo non è facile, ma ne vale davvero la pena. Almeno, proviamoci!