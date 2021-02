Come diceva Aristotele, siamo animali sociali. In poche parole, vuol dire che riusciamo ad esprimere veramente la nostra felicità solo quando stiamo in società. Quando stiamo con altre persone insomma.

Tra l’altro, non conterebbe nemmeno la nostra classe e nemmeno la nostra ricchezza. Diceva, sempre Aristotele, che Dio anche se è potentissimo è triste, perché è unico. Cioè, sta da solo.

Che lo vogliamo ammettere o no, siamo alla costante ricerca del beneplacito altrui. Spesso ci chiediamo come farci voler bene dai famigliari, da mamma o da papà, dai figli o dalla fidanzata. Oppure dal ragazzo, o dalla migliore amica.

Certo, ogni persona è diversa e ad ogni persona corrisponde una certa attitudine. Tuttavia, c’è forse una cosa che ci accomuna tutti. Ecco il segreto per farsi voler bene da tutti e vivere felici.

Saper ascoltare

Alcuni pensano che per conquistare l’amicizia degli altri si possano usare alcuni metodi. C’è chi prepara deliziose cene o chi stappa buone bottiglie di vino (come questa consigliata da ProiezionidiBorsa per sedurre). Altri, sbagliando ancor di più, credono che la fiducia e l’amicizia o l’amore si conquistino sfoggiando il benessere economico.

Se la pensiamo così siamo molto lontani dalla verità. La psicologia è unanime in materia: per farci voler bene dobbiamo ascoltare. Ascoltare e saper ascoltare, diremmo.

Questa pratica che rischia la desuetudine consiste nel tacere e sentire cosa l’altra persona ha da dirci. Senza interrompere, senza proporre soluzioni affrettate ai suoi problemi, senza giudicare. Ecco, senza giudicare e senza trasmettere indebiti sensi di colpa, antidoto assoluto al sentimento altrui.

Dovremmo davvero capire che se le altre persone si aprono con noi, non dobbiamo permetterci il lusso di entrare a gamba tesa nella loro vita. Insomma, non dobbiamo pensare a cosa faremmo noi in quel frangente o in quell’occasione. Ascoltare, punto. Ecco il segreto per farsi voler bene da tutti e vivere felici.