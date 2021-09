Il riciclo creativo è una pratica che sta davvero spopolando e che molti di noi conoscono già. Si tratta, praticamente, di trasformare vecchi oggetti in qualcosa di utile. Si potrebbe trattare, per esempio, di creare un nuovo vaso per piante da una cesta in legno della frutta. Oppure, di rendere una vecchia persiana un fantastico mobile per il bagno. Insomma, stiamo parlando di idee e modi di riutilizzare i vecchi oggetti che davvero possono fare la differenza nella nostra vita e nel nostro appartamento. Infatti, si tratta di una pratica che ci farebbe risparmiare, che renderebbe la nostra casa più originale e particolare e che, soprattutto, eliminerebbe tantissimi rifiuti inutili. Quindi adottarla è certamente una buona idea.

Di certo non vorremo più buttare il nostro vecchio computer rotto sapendo di poterlo usare così

Il bello del riciclo creativo è che si può applicare a una serie di oggetti che probabilmente non ci saremmo neanche mai aspettati. Nel nostro precedente articolo “Mai e poi mai buttare un materasso rotto o vecchio perché rimarremo letteralmente a bocca aperta per il suo riutilizzo”, diamo un altro esempio di riciclo creativo che potrebbe tornarci davvero utilissimo. Ma le idee sono davvero infinite e possono seriamente coinvolgere qualsiasi oggetto possiamo trovare nella nostra casa. Oppure, basti pensare al nostro articolo “Non si dovrebbero mai buttare le scatole della pasta, ecco come possiamo riutilizzarle”, dove continuiamo a dare simili indicazioni per creare oggetti fantastici e particolari. Ma non è tutto. Oggi vogliamo dare un consiglio su come trasformare un vecchio computer, così da non dovercene più sbarazzare.

Ecco l’incredibile riutilizzo a cui forse pochissimi avevano pensato ma che sicuramente ci stupirà

Se abbiamo un gatto o un piccolo animale in casa, l’idea che stiamo per proporre potrà davvero tornare utile. Infatti, il nostro vecchio e grande computer potrebbe diventare proprio una cuccia per il nostro amico peloso. Per prima cosa, eliminiamo qualsiasi tipo di componente elettronico dal computer se sappiamo come fare. Ma, se non dovessimo essere degli esperti, rivolgiamoci a dei tecnici e facciamo svuotare interamente il computer, fino a che non avremo solo la scatola esterna.

E adesso è il momento di far sprigionare la creatività. Dipingiamo il contorno del monitor con i colori che più ci ispirano, incolliamo stickers, creiamo figure divertenti. Insomma, qualsiasi cosa si adatti al nostro animale e all’arredamento della nostra casa. Successivamente, inseriamo nello schermo un piccolo cuscino, comodo per il nostro animale e otterremo una piccola cuccia perfetta! Perciò, possiamo dirlo con certezza. Di certo non vorremo più buttare il nostro vecchio computer rotto sapendo di poterlo usare così.

