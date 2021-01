In data 26 gennaio verranno pubblicati i dati di questo colosso che opera nel settore dell’alta tecnologia in diverse aree geografiche del Mondo. Cosa attendere? I nostri studi ci fanno dire che i grafici tendono a scontare sia il passato che soprattutto il futuro di una società e raramente una tendenza sbaglia. Il titolo General Electric sottovalutato del 45% ha terminato il suo ribasso poliennale?

General Electric (NYSE:GE) nel momento in cui scriviamo questo report scende dell’1,58% e si porta a 10,94 dollari per azione. Nel corso del 2020 ha segnato il minimo a 5,46 ed il massimo a 13,19.

Il titolo nell’anno 2000 ha segnato un massimo poliennale al prezzo di 50,06 e da quel livello è iniziato un ribasso che ha trovato un primo bottom a 4,89 nel 2009, per poi lasciare spazio ad un forte rimbalzo fino a 29,15 del 2016. Poi, un successivo ribasso fino ai giorni nostri.

Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 11,59 dollari per azione. I nostri calcoli invece sono più ottimistici e valutano il titolo al prezzo di 15,82 circa.

Questo gap fra quotazioni attuali e fair value stimato, potrà essere colmato nei prossimi 12 mesi? Come regolarsi da ora in poi?

La nostra strategia di investimento di breve e medio lungo termine

Il minimo segnato a 5,46 nel mese di maggio del 2020, potrebbe essere stato di ripartenza definitiva al rialzo. Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo a mercato con stop loss di breve e lungo termine a 9,99 e primo target a 13,19 da raggiungere per/entro 1/3 mesi. Il superamento di 13,19 andrebbe a convalidare un doppio minimo con obiettivo a 12 mesi in area 18/19,35.

Il risk reward ci sembra ottimale e non vediamo eccessivi pericoli. General Electric potrebbe essere una buona opportunità sia di breve che di medio lungo termine. Come al solito si procederà per step .